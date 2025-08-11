El fútbol chileno nos puede regalar en el corto plazo una remontada histórica de un club que comenzó con todo en contra. De hecho, registraba números negativos al iniciar el ciclo.

Pero poco a poco fue agarrando terreno, dio vuelta un inicio muy complicado en materia de puntos y hoy se mantiene en la lucha por permanecer en su sitial.

Sin embargo, en las próximas semanas puede recibir un fallo que puede dejarlos desde el fondo de la tabla a pelear por uno de los cupos del ascenso a la Liga de Primera en el 2026.

El club del fútbol chileno que sueña con una épica remontada

Las referencias anteriores corresponden a Santiago Morning, cuadro histórico del fútbol chileno que sigue luchando con optimismo, pese a marchar últimos en la tabla de posiciones.

Pero, un fallo del TAS puede cambiar su presente. A principios de temporada les descontaron nueve puntos por incumplimientos en pagos de cotizaciones, el cual apelaron a la instancia en Suiza.

Aún así, no pierden la fe desde el cuadro de la V negra. “Hipotéticamente, si tú cuentas los nueve puntos, nosotros estaríamos terceros. Lamentablemente, con todo este tema de los nueve puntos en contra, estamos últimos. Pero siempre con la esperanza… me tocó asumir y pescar este barco”, comentó Cristian Febre en conferencia de prensa tras el último empate sin goles ante Rangers en Cauquenes.

Pese a la incertidumbre, sienten que si el tribunal de arbitraje deportivo les da la razón, su realidad cambia en 180 grados. “Si seguimos trabajando de esta misma manera y los nueve puntos se nos dan, pasamos de villanos a héroes”, agregó el técnico de los bohemios.

Santiago Morning se tiene fe de que el TAS les dará los nueve puntos, lo que cambiará su presente en el fútbol chileno. Foto: Raul Zamora/Photosport

Finalmente se ponen el parche antes de la herida, trabajando si es que no tuvieran la noción de dichas unidades. “Estamos optimistas de que nos los puedan dar, pero pensando que estamos últimos, así salimos a trabajar todos los partidos”, cerró Febre.

¿Cuál es el próximo partido de Santiago Morning?

Tras el empate ante Rangers en Cauquenes, la V negra piensa en su próximo partido. Santiago Morning enfrenta a Deportes Santa Cruz este viernes 15 de agosto a las 15:00 hrs en el Municipal de La Pintana.

¿Cómo queda en la tabla de posiciones Santiago Morning si recibe los puntos del TAS?

En el caso de que Santiago Morning reciba los nueve puntos del TAS, pasa del puesto 16 con 18 unidades al lugar 10 con 27 positivos, y pelar por la Liguilla porque quedará a seis de los líderes: Deportes Copiapó y Santiago Wanderers. A medida que pasen las semanas, esta situación puede variar tanto en la matemática como en la resolución del caso.