Fue N°1 junior, es la segunda raqueta de China y despidió al Chino Ríos tras solo dos meses: “No funcionó”

En 2023, Juncheng Shang ya daba que hablar en el circuito profesional. Hoy, dos años después, es la segunda raqueta de China y compite en torneos de mucho más nivel.

Pero lo que muchos no recuerdan es su breve y polémico paso junto a Marcelo Ríos, a quien despidió tras apenas dos meses de trabajo, sin dar demasiadas explicaciones.

El corto y polémico tiempo con Marcelo Ríos

Shang describió su experiencia con Ríos como “muy buena” y recordó que partió con éxito en Lexington, dándole confianza. Sin embargo, asegura que al final “no hubo naturalidad”.

Gracias a su trabajo con Ríos, Shang ganó su primer Challenger y subió 167 puestos en el ranking ATP, pero al parecer eso no fue suficiente.

“No había una sensación natural al final. Comenzamos muy bien (…) tristemente no resultó al final”, dijo a CLAY Tenis sin entrar en más detalles.

“Realmente no quiero dar los detalles de lo que pasó”, añadió el joven chino.

Marcelo Ríos y Juncheng Shang.

La versión del ex N°1

Antes de ser despedido, Ríos estaba entusiasmado por trabajar con Shang. “En la noche medespierto como cinco veces para ir al baño y me pongo a pensar en qué lo puedo mejorar”, contó a La Tercera.

El chileno admitió estar impresionado por el nivel del jugador y reveló que su objetivo era meterlo en el Top 10 antes de los 20 años.

Pero todo cambió tras la separación. Ríos se mostró sorprendido y criticó la actitud del joven.

“Para mí un profesional entrena dos horas y media en la mañana y dos horas y media en la tarde, más físico. Él, dos horitas, se despierta a las 12 del día (…) Tienen otra cultura. Cualquier dolor paramos”, lanzó el ex número uno, conocido por su carácter explosivo.

Un nuevo rumbo para Shang

Después de Ríos, Shang comenzó a trabajar con Dante Bottini, ex entrenador de Kei Nishikori y Grigor Dimitrov, con quien ha mostrado disciplina y constancia.

El joven, que llegó a ser N°1 del mundo en el ranking junior de la ITF, ahora ocupa el puesto 111° del ranking ATP.

Su mejor registro fue el año pasado, cuando llegó al 47° del mundo, consolidándose como una de las promesas más sólidas del tenis chino.

