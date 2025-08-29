Con un Carlos Alcaraz como firme candidato para pelear el US Open, la figura del español tuvo otro sitial luego de las palabras de una reconocida figura mundial del tenis: John McEnroe.

La leyenda estadounidense y ex número uno del mundo remeció el circuito al poner al hispano por sobre el famoso Big 3, que por décadas dominó el deporte blanco.

“Alcaraz es el chico más talentoso que he visto. Más que Federer, Nadal y Djokovic, a quienes respeto muchísimo. Es uno de los jugadores más rápidos de la historia, con una personalidad increíble y una actitud asombrosa. Tiene todas las habilidades necesarias”, dijo a ESPN.

La recordada pelea con el Chino Ríos

John McEnroe ha protagonizado distintas polémicas en el tenis. De ser acusado de “tramposo” por presionar a los jueces, hasta ser tildado por el propio Chino Ríos de responsable de su salida del circuito de veteranos.

“Lamentablemente McEnroe dijo que quería jugar dos años más, pero siempre y cuando yo no estuviera“, comentó dijo Marcelo Ríos el 2006, en declaraciones al diario La Segunda.

Publicidad

Publicidad

Según el zurdo y leyenda del tenis chileno, el polémico estadounidense buscaba levantar el trofeo a costa de su salida. Sin pelos en la lengua, el Chino Ríos expuso las razones de su salida del tour de veteranos.

ver también “Es horrible”: El rapado de Carlos Alcaraz sacude al US Open y desata burlas de varias leyendas del tenis

“Llegué, gané seis torneos seguidos y los tipos pensaron que les había echado a perder el torneo. Lo que pasa es que todos estaban muy mal físicamente, pero conmigo la competitividad aumentó”, dijo en aquel entonces.