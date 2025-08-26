Carlos Alcaraz llegó al US Open con un look que nadie esperaba: rapado al cero, como si le hubieran pasado la máquina sin piedad.

Lo que parecía una simple anécdota se transformó en tema central en Flushing Meadows, generando risas, críticas y hasta teorías entre colegas y leyendas del tenis.

Y aunque el español ya debutó con triunfo ante Reilly Opelka, el nuevo corte sigue dando que hablar tanto como su tenis.

Tiafoe fue muy honesto: “Es horrible”

El estadounidense Frances Tiafoe fue uno de los primeros en reaccionar. En un video compartido por el US Open, se lo ve mirando incrédulo a Alcaraz mientras bromea con su nuevo estilo.

Más tarde, en conferencia, fue directo. “Sí, es horrible. Definitivamente es terrible (…) No sé quién le dijo que hiciera eso, pero es terrible”, lanzó entre risas.

“Para alguien como yo, que se corta el pelo cada semana y cuida los cortes, es horrendo. Pero al final del día es Carlos y es mi chico”, agregó.

McEnroe y Sharapova también opinaron

La leyenda John McEnroe no dejó pasar la oportunidad de bromear con el tema. “Primero que todo, su corte de pelo… ¿Se lo rapó su peluquero en España? Eso aquí cuesta 20 dólares”, disparó.

Maria Sharapova, por su parte, no fue capaz de hablar de táctica ni técnica cuando le preguntaron, sino que se quedó pegada en el look.

“No he llegado al tenis. Sigo estancada con el rapado. Es fácil de mantener y simplemente lo hizo. Me gusta su seguridad y su aura”, dijo en ESPN.

“En mi caso sería muy supersticiosa. Pero lo que más te gusta de él es su capacidad de ser tan libre y seguro, y su aura particular que trasciende el juego”, dijo alabando al N°2 del mundo.

La explicación de Alcaraz

Lejos de tomarse en serio las críticas, Alcaraz aclaró que todo fue un “accidente” familiar.

“Sentía que ya tenía el pelo larguísimo. Antes del torneo dije que quería cortarlo. Mi hermano no supo usar la la máquina y la única manera de arreglarlo fue rapándome. No es tan bueno, pero tampoco tan malo”, contó entre risas.

El murciano dijo que no le da demasiada importancia al tema. “Soy de los que piensa: ‘Bueno, el pelo crece’. Simplemente pasó y ya está. Me río de la reacción de la gente”, cerró.

Carlos Alcaraz habla con el público tras vencer a Reilly Opelka en el US Open (Getty Images).

Más allá del look, sigue ganando

El campeón no dejó que el revuelo por su imagen afectara su rendimiento.

En su debut derrotó por 6-4, 7-5 y 6-4 al gigante estadounidense Reilly Opelka y ahora se medirá con el italiano Mattia Bellucci en segunda ronda.

