Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
tenis

“Es horrible”: El rapado de Carlos Alcaraz sacude al US Open y desata burlas de varias leyendas del tenis

El español sorprendió al presentarse completamente rapado y hasta provocó comentarios de figuras como Sharapova.

Por Javiera López Godoy

Carlos Alcaraz en el US Open
© Getty ImagesCarlos Alcaraz en el US Open

Carlos Alcaraz llegó al US Open con un look que nadie esperaba: rapado al cero, como si le hubieran pasado la máquina sin piedad.

Lo que parecía una simple anécdota se transformó en tema central en Flushing Meadows, generando risas, críticas y hasta teorías entre colegas y leyendas del tenis. 

Y aunque el español ya debutó con triunfo ante Reilly Opelka, el nuevo corte sigue dando que hablar tanto como su tenis.

Tweet placeholder

Tiafoe fue muy honesto: “Es horrible”

El estadounidense Frances Tiafoe fue uno de los primeros en reaccionar. En un video compartido por el US Open, se lo ve mirando incrédulo a Alcaraz mientras bromea con su nuevo estilo. 

Tweet placeholder
Publicidad

Más tarde, en conferencia, fue directo. “Sí, es horrible. Definitivamente es terrible (…) No sé quién le dijo que hiciera eso, pero es terrible”, lanzó entre risas.

“Para alguien como yo, que se corta el pelo cada semana y cuida los cortes, es horrendo. Pero al final del día es Carlos y es mi chico”, agregó.

Tweet placeholder
Publicidad
Leyenda del tenis y figura de la WTA analizan el partido de Tabilo vs. Zverev: Ven al chileno como presa fácil

ver también

Leyenda del tenis y figura de la WTA analizan el partido de Tabilo vs. Zverev: Ven al chileno como presa fácil

McEnroe y Sharapova también opinaron

La leyenda John McEnroe no dejó pasar la oportunidad de bromear con el tema. “Primero que todo, su corte de pelo… ¿Se lo rapó su peluquero en España? Eso aquí cuesta 20 dólares”, disparó.

Maria Sharapova, por su parte, no fue capaz de hablar de táctica ni técnica cuando le preguntaron, sino que se quedó pegada en el look.

“No he llegado al tenis. Sigo estancada con el rapado. Es fácil de mantener y simplemente lo hizo. Me gusta su seguridad y su aura”, dijo en ESPN.

Publicidad

“En mi caso sería muy supersticiosa. Pero lo que más te gusta de él es su capacidad de ser tan libre y seguro, y su aura particular que trasciende el juego”, dijo alabando al N°2 del mundo.

Tweet placeholder

La explicación de Alcaraz

Lejos de tomarse en serio las críticas, Alcaraz aclaró que todo fue un “accidente” familiar.

“Sentía que ya tenía el pelo larguísimo. Antes del torneo dije que quería cortarlo. Mi hermano no supo usar la la máquina y la única manera de arreglarlo fue rapándome. No es tan bueno, pero tampoco tan malo”, contó entre risas.

Publicidad

El murciano dijo que no le da demasiada importancia al tema. “Soy de los que piensa: ‘Bueno, el pelo crece’. Simplemente pasó y ya está. Me río de la reacción de la gente”, cerró.

Carlos Alcaraz habla con el público tras vencer a Reilly Opelka en el US Open (Getty Images).

Carlos Alcaraz habla con el público tras vencer a Reilly Opelka en el US Open (Getty Images).

Más allá del look, sigue ganando

El campeón no dejó que el revuelo por su imagen afectara su rendimiento. 

En su debut derrotó por 6-4, 7-5 y 6-4 al gigante estadounidense Reilly Opelka y ahora se medirá con el italiano Mattia Bellucci en segunda ronda.

Publicidad
Lee también
Leyenda del tenis ve a Tabilo como presa fácil ante Zverev en el US Open
Tenis

Leyenda del tenis ve a Tabilo como presa fácil ante Zverev en el US Open

Los chilenos que dejaron huella en el US Open con más torneos jugados
Tenis

Los chilenos que dejaron huella en el US Open con más torneos jugados

Perdió en el US Open, hizo añicos su raqueta y estalló contra un fotógrafo
Tenis

Perdió en el US Open, hizo añicos su raqueta y estalló contra un fotógrafo

Gustavo Quinteros rompe el silencio y habla de su regreso a Colo Colo
Colo Colo

Gustavo Quinteros rompe el silencio y habla de su regreso a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo