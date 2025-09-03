La “fechoría” mundial que pretende hacer Novak Djokovic en el US Open: “Quiero estropear…”

El US Open, último Grand Slam de la temporada, está llegando a su fin y la noche del martes se jugó un partidazo, donde Novak Djokovic eliminó al crédito local Taylor Fritz.

El experimentado jugador serbio se hizo fuerte en Flushing Meadows y se impuso por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 ante el estadounidense, para así clasificar a las semifinales.

Nole tendrá un duro desafío por delante, porque se medirá ante el español Carlos Alcaraz por el paso a la final, quien es el favorito para llegar al partido por el título.

Nole Djokovic no quiere otra final de Sinner vs Alcaraz

Un nuevo clásico se formó en el tenis mundial en la temporada 2025, porque Alcaraz y Sinner han brindado finales espectaculares y los fanáticos quieren que se vuelvan a topar en el US Open.

Djokovic quiere acabar con los planes, porque espera eliminar a Alcaraz y así impedir que el español y el italiano se vuelvan a medir en la lucha por el título de un major, tal como pasó en Roland Garros y Wimbledon.

“No necesitamos gastar palabras para hablar de ellos, sabemos que son los dos mejores del mundo. Todo el mundo está anticipando cada final entre ellos dos, así que intentaré estropear los planes de la mayoría de la gente. Sinner todavía tiene que ganar un par de partidos para llegar a la final, pero está jugando el mejor tenis de cualquier jugador aquí, ha sido la fuerza dominante desde el inicio del torneo”, dijo el balcánico.

“Definitivamente, no voy a salir a pista con una bandera blanca, no creo que nadie lo haga, pero yo particularmente no lo haré. Ya estuve en otras semifinales de esta temporada, he sido muy consistente, mucho más en los Grand Slam, ya sabéis que aquí es donde me gusta realizar mi mejor tenis, obtener mis mejores resultados. Y aquí estamos, ante otra oportunidad. Espero llegar en forma y jugar lo suficientemente bien para estar al nivel de Carlos dentro de la pista”, cerró Nole.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se medirán este jueves en horario estelar, para definir al nuevo finalista del US Open.

