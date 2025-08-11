A principios de año, Daniil Medvedev (15°) fue consultado sobre qué logro considera más valioso: ser número uno del mundo o ganar un Grand Slam. Su respuesta fue contundente y clara: “Grand Slam 100%”.

Durante una entrevista con Bolshe, el tenista explicó que “cuando ganas un Grand Slam, muy seguido, eso te da un gran empuje, muchos puntos para llegar a ser número uno”.

Sin embargo, enfatizó que ambos son valiosos, aunque insistió en que “un Grand Slam es más valioso”.

Daniil Medvedev en el Australian Open 2025 (Getty Images).

Medvedev fue más allá y puso un ejemplo histórico que genera debate hasta hoy.

“Solo Marcelo Ríos fue número uno sin ganar un Grand Slam. Hablamos mucho de eso, pero nunca hablamos de jugadores que ganaron Slams y no fueron número uno”, explicó.

“No decimos ‘Este fue el tipo que ganó un Slam pero no fue número uno’, nadie dice eso”, agregó.

Marcelo Ríos, el chileno que desafió la historia

Marcelo Ríos, el legendario tenista chileno, dejó una huella imborrable en el tenis mundial.

Su carrera, activa entre 1994 y 2004, lo llevó a ser el primer latinoamericano en alcanzar el número uno del ranking ATP, en 1998, después de una serie de títulos y una temporada inolvidable.

Sin embargo, a pesar de su talento y dominio en varios momentos, Ríos nunca logró conquistar un título de Grand Slam, un dato que sigue siendo único en la Era Abierta del tenis.

Marcelo Ríos en el US Open 2025 (Getty Images).

Él mismo ha aclarado varias veces que no es algo que le afecte.

“Siento todo lo que hice, no me arrepiento de nada. No haber ganado un Grand Slam no me quita el sueño. Si no lo gané será por algo. No me pregunto si pude hacer algo más”, dijo Ríos hace un tiempo.

Su breve reinado en la cima, un total de seis semanas distribuidas en 1998, sigue siendo motivo de admiración y controversia, más aún tras las palabras de Medvedev, que ponen sobre la mesa la eterna discusión sobre qué es lo que realmente importa en la carrera de un tenista.