El día que Marcelo Ríos explotó contra Monica Seles y nadie olvidó lo que dijo en Wimbledon

El chileno habría lanzado una polémica frase que dejó una marca imborrable en Wimbledon.

Por Javiera López Godoy

Marcelo Ríos y Monica Seles
© Getty ImagesMarcelo Ríos y Monica Seles

Marcelo Ríos no era un jugador común en la cancha ni fuera de ella. Su talento estaba acompañado por una personalidad que no temía decir lo que pensaba, lo que por muchos puede ser alabado, pero por otros grandemente criticado.

En uno de los momentos más recordados, durante un encuentro en Wimbledon de 1998, Ríos habría lanzado una frase que dejó helados a todos.

Monica Seles durante Wimbledon 1998 (Getty Images).

Monica Seles durante Wimbledon 1998 (Getty Images).

Cuando se cruzó con la también ex número 1 del mundo, Monica Seles, en el comedor para jugadores, le habría soltado un directo y polémico comentario en perfecto inglés: “Saca tu gordo trasero de mi camino”.

Este episodio marcó una de las tantas polémicas del Chino. Y aunque él mismo negó que haya sucedido, el episodio se condice con su carácter explosivo que siempre estuvo a la vista.

Marcelo Ríos: talento y controversia 

Más allá de su habilidad para dominar las canchas, Ríos fue un tipo que nunca pasó desapercibido. Su forma de ser, directa y a veces hiriente, lo convirtió en uno de los tenistas más controvertidos de su generación.

La supuesta frase a Seles es solo un capítulo dentro de una lista larga de episodios donde sus palabras provocaron reacciones fuertes.

Algunos lo odiaban, otros lo admiraban, pero nadie quedaba indiferente.

Marcelo Ríos durante el Heineken Open de 1998 en Singapur (Getty Images).

Marcelo Ríos durante el Heineken Open de 1998 en Singapur (Getty Images).

