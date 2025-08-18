El entrenador de la U de Chile movió las fichas en el descanso y mandó a la cancha a Leandro Fernández. Prefirió sacar del partido a Franco Calderón, defensor argentino que había sido amonestado en la primera parte frente al Audax Italiano.

Pero el nivel del “9” estuvo muy lejos de lo aceptable. De hecho, en la primera pelota que tocó, Fernández mandó un remate cerca del lateral cuando Fabián Hormazábal se ofrecía con libertad para un descuelgue por el sector derecho. Una actuación por debajo de lo que se espera en el ex jugador de Independiente.

Al parecer, el Lea tiene harto a un ícono del Romántico Viajero: Héctor Hoffens, quien contestó el llamado de RedGol para analizar qué pasa con el atacante trasandino, quien vive su tercera temporada en el Bulla. “Es difícil ese problema. Él es un futbolista especial”, expuso este referente azul.

Leandro Fernández lucha una pelota con Nicolás Orellana. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Creo que tiene problemas mentales, problemas en su cabeza. Se pasa de la cuenta en todo. Pienso que él se cree mucho más de lo que puede dar. Eso perjudica a todo el plantel, a todos los compañeros. No es muy caritativo ni generoso en la cancha”, manifestó el Chico Hoffens sobre Fernández, quien mantiene contrato hasta diciembre de 2026.

Por cierto, ese no fue el único argumento de Hoffens. “Es un poco yoyó, personalista, quiere solucionar todo él solo. Cuando hay un equipo, un conjunto, son 12,13 o 14 jugadores. Hay que tener buena armonía y compañerismo a pesar de que no sean amigos. Dentro de la cancha todos tienen la idea de ganar y hacer lo mejor posible en conjunto”, aseguró el otrora puntero del Bulla.

Héctor Hoffens destroza a Leandro Fernández por su mal momento en U de Chile

Para Héctor Hoffens, Leandro Fernández tiene responsabilidad en no dejar atrás este presente torcido con la U de Chile. “Él lo hace más complicado, cuando está calentando o en la banca no está con buena cara ni buena disposición”, apuntó el icónico jugador que militó en el Romántico Viajero por 14 años.

“Si hay un gol de los compañeros no los celebra. No ha podido recuperarse bien de su lesión, se le fue un penal importante. Cosas que influyen en el estado anímico y la disposición de un futbolista”, manifestó Hoffens, quien aludió al tiro desde los 12 pasos que el argentino falló ante Cobresal.

La reacción de Leandro Fernández tras mandar fuera un penal. (Javier Torres/Photosport).

También a ese pinzamiento de tobillo que lo ha tenido muy complicado durante esta campaña. De todas maneras, la U todavía tiene mucho que decir esta temporada: debe jugar la revancha ante Independiente en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un duelo significativo para Lea, que sueña con volver a un nivel que le permita aportar en pos de los grandes objetivos.

Leandro Fernández salió muy complicado de su tobillo ante Unión Española. (Andres Pina/Photosport).

