La Supercopa está programada para el 14 de septiembre, inicialmente en el estadio Santa Laura, donde los trabajos de las torres de la iluminación y la negativa de la municipalidad de Independencia se han puesto como piedra de tope.

Por lo mismo, tanto en Universidad de Chile como en Colo Colo hay muchas dudas que finalmente se juegue en esa fecha, lo que ya está causando problemas en los equipos.

Por su parte, en el lado de los azules, si es que Conmebol les da el paso a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, enfrentarán cuatro días después a Alianza Lima en Perú.

Pese a que desde el CDA aseguran que no sería un inconveniente por los plazos para disputar los encuentros, la mayor preocupación está en el escenario, donde saben que en Santa Laura no podrá ser un gran evento como quieren.

Los trabajos en Santa Laura por las torres de iluminación. Foto: Independencia.

ver también ¡Hasta con fotos!: Independencia declara la guerra a la ANFP por la Supercopa en Santa Laura

¿Se juega la Supercopa entre Colo Colo y U de Chile?

Fue en Cooperativa Deportes donde entregaron nuevos detalles de la situación de la Supercopa, donde en Universidad de Chile no ven que avance el tema para disputar el encuentro contra Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

“Es otro tema la Supercopa, el problema no es el espacio de un partido y otro, es que el estadio tiene cuatro hoyos. La U entiende que es complejo jugar en ese estadio o será con 2 mil personas”, explicó el periodista Francisco Caneo.

En ese sentido, saben que la ANFP ha realizado reuniones de coordinación, pero que los informes están siendo negativos, además que la autoridad comunal también se niega a los permiso.

“Los que mandan hoy en día son los informes de carabineros y ellos dicen que no se puede jugar”, detallan.

Publicidad

Publicidad