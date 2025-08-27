Día clave en la defensa de U. de Chile ante Conmebol por los incidentes contra Independiente en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este miércoles 27, ambos clubes presentarán sus descargos frente a la Unidad Disciplinaria con un objetivo: absolverse y clasificar.

Luego de que la Confederación Sudamericana de Fútbol analice las pruebas que presenten ambas partes, el Bulla y el Rojo serán citados a una audiencia en Asunción. Más tarde, se conocerá la sanción por los hechos ocurridos en Avellaneda. ¿Clasificará la U? ¿Serán eliminados ambos equipos?

En la previa de entregar las últimas evidencias, José Ramón Correa sacó la voz. En diálogo con CNN, el abogado de Azul Azul declaró: “Todavía hay dos personas internadas y la violencia ejercida contra nuestros fanáticos fue inaceptable. Independiente no puede sostener que la responsabilidad sea de nuestra parcialidad. Trataron de matarlos“.

Además, dejó claro que “si identificamos a una persona que estaba en el estadio de Independiente, que actuó con violencia, no por defenderse, no por defender la vida de su gente, sino por causar destrozos y de nosotros depende, vamos a aplicar el 102 para que no entre nunca más al estadio“.

U. de Chile e Independiente se defienden ante Conmebol

U. de Chile dispara: “No recibimos contacto de Independiente”

Por último, el abogado de Azul Azul fue crítico con Néstor Grindetti, presidente de Independiente, por sus declaraciones después de lo que ocurrió en el Estadio Libertadores de América. “No recibimos ningún contacto de él ni de su equipo“, dijo José Ramón Correa.

Se espera que la próxima semana se tengan noticias sobre la resolución de Conmebol respecto a la llave entre U. de Chile e Independiente. En los cuartos de final espera Alianza Lima, que también se ha manifestado. “Si se le da los puntos a la U, quedaría un precedente terrible“, declaró Jorge Zúñiga, presidente del club limeño.