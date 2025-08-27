U. de Chile vive una jornada clave en su defensa ante Conmebol tras la tragedia contra Independiente en los octavos de final de la Copa Sudamericana, porque este miércoles 27 de agosto termina el plazo para presentar sus descargos y defenderse en búsqueda de la clasificación.

Sin embargo, la batalla contra el Rojo en el escritorio no es el único tema que preocupa a la dirigencia de los azules. Además de los hechos de violencia, en Conmebol hay una acusación contra los hinchas de la U por racismo, según información de La Tercera.

“La Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL tomó conocimiento a través de un video que, un aficionado del Club Universidad de Chile, ubicado en la Tribuna Sur Alta del estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini destinada para el club visitante, realizó gestos racistas en contra de los aficionados del equipo local (Independiente), haciendo movimientos que imitaban a un simio (mono) y sosteniendo una banana en la mano”, denuncia un documento de Conmebol.

La preocupación que genera esta denuncia es que sería el segundo castigo para U. de Chile por este tipo de hechos. En junio recién pasado, la Conmebol multó al Bulla (100 mil dólares) por un acto racista en el duelo contra Botafogo durante la fase de grupos de la Copa Libertadores y advirtió que una reincidencia sería sancionada de forma mucho más dura.

U. de Chile ya fue multada por una denuncia de racismo este año | Photosport

ver también Fiscal en Argentina desenmascara la jugada de Independiente contra U de Chile:

La defensa de U. de Chile tras acusación de racismo

U. de Chile está en proceso de apelación contra esta acusación de racismo. Desde la dirigencia del Romántico Viajero establecen que el uso de la banana realmente tiene que ver con Marcelo Díaz y su paso por Racing, club rival de Independiente. Cuando jugaba por la Academia, el volante comenzó a comer una banana que le arrojaron los hinchas del Rojo durante un clásico.

Publicidad

Publicidad

El mismo Carepato abordó el tema en conferencia de prensa. “Tiene que ver con algo que sucedió en el clásico de Avellaneda. Me comí una banana en pleno partido y de ahí viene esa cargada con los hinchas de Independiente, no por un acto de racismo. Ese día les ganamos con nueve. Es el clásico de la banana, de racismo no hay absolutamente nada”, dijo.