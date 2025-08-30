Tabla: Deportes Iquique le gana la “final mundial” a Limache y le saca la lengua al Fantasma de la B

Los partidos de los equipos que luchan por la permanencia son muy entretenidos y justamente así fue el encuentro entre Deportes Iquique y Deportes Limache, dos rivales directos en la Liga de Primera.

Un duelo emotivo se jugó en el estadio Tierra de Campeones, donde los Dragones Celestes dieron vuelta el encuentro y le ganaron a los tomateros por 2-1.

El equipo de Fernando Díaz se aferra a Primera y ganó un partido clave, que en un momento veía perdido.

Iquique gana y sueña con quedarse en la Liga de Primera

Deportes Limache pegó la primera estocada en el norte, porque abrió la cuenta en los 9 minutos gracias a un zurdazo de César Pinares.

Los locales iban a reaccionar, pero bien entrado el partido, porque en los 79′ el grandote Steffan Pino ganó en los cielos y con un cabezazo batió la resistencia de Nicolás Peranic.

Deportes Iquique ganó en casa. Foto: Alex Diaz/Photosport

Cuando el reloj apuntaba los 95 minutos se desató la locura en el Tierra de Campeones, porque tras un córner de César González la pelota le quedó en el segundo palo a Misael Dávila, que con un zurdazo desde el piso puso el segundo gol para los dueños de casa.

Deportes Iquique sigue como colista, pero ahora iguala a Unión Española con 14 puntos y queda a cuatro puntos de Deportes Limache en la lucha por no caer a Primera B.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

