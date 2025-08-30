Es tendencia:
Fútbol chileno

“No tengo muchas expectativas”: el pesimista análisis de Bichi Borghi por el Superclásico

El tetracampeón con Colo Colo no espera mucho de lo que será el choque de los Albos ante Universidad de Chile.

Por César Vásquez

Claudio Borghi no espera mucho del choque entre Colo Colo y U. de Chile.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTClaudio Borghi no espera mucho del choque entre Colo Colo y U. de Chile.

Colo Colo y Universidad de Chile vuelven a animar una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno. Hay grandes expectativas en lo que pueda suceder, aunque Claudio Borghi no es muy optimista.

Los Albos no han tenido una buena temporada, donde ya fueron eliminados de todo y no pueden ser campeones de la Liga de Primera. Si bien los Azules vienen mejor, están a 15 puntos del líder Coquimbo Unido con dos partidos menos disputados.

La postura de Claudio Borghi

Más allá de como venga uno u otro, siempre los partidos entre Colo Colo y Universidad de Chile ofrecen un colorido especial. Ya sea por el marco de público, la calidad de jugadores y la rivalidad. Sin embargo, Claudio Borghi no espera un gran espectáculo.

Las ausencias que Bichi Borghi lamenta para Colo Colo en el Superclásico: “O sea, que los dos…”

Las ausencias que Bichi Borghi lamenta para Colo Colo en el Superclásico: “O sea, que los dos…”

“Si Colo Colo juega con línea de tres, evidentemente que los dos laterales van a tener más pasada y cuando hay más pasada, hay que hacerse fuerte en el medio para que esto no sea una dificultad y sí una virtud. Futbolísticamente, viene mejor la U, en cuanto a lo deportivo, Colo Colo viene de resultados no muy agradables“, indicó el Bicho en ESPN.

“Yo no tengo muchas expectativas sobre el partido, no me va a parecer un partido inolvidable, no lo será, puede que haya un equipo predomine sobre el otro, pero hasta ahí. Hay muchos clásicos en el que ya no hay tanta diferencia en los equipos, uno que arrasa y otro que no pudo hacer nada”, complementó el tetracampeón con Colo Colo.

En la primera rueda la U venció por 2-1 a Colo Colo. Imagen: Photosport

En la primera rueda la U venció por 2-1 a Colo Colo. Imagen: Photosport

Colo Colo llega a este partido con Hugo González y Luis Pérez como entrenadores interinos. Los Albos necesitan quedarse con la victoria, ya que no han podido ganar ningún clásico en el 2025 y no vencen a Universidad de Chile desde el 2022.

Colo Colo tiene la obligación de entrar a competencias internacionales, tiene esta dificultad de todavía no poder concretar el técnico. Para el interino es complejo“, cerró el ex entrenador de la selección chilena. La U y los Albos se enfrentan este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

