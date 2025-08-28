ver también ¡Sorpresa! La formación que prepara Colo Colo para el Superclásico con la U

Colo Colo se prepara para un fin de semana clave y de definiciones para su futuro. Primero en la Liga de Primera ante Universidad de Chile en el Superclásico como local, y eso lo sabe Claudio Bichi Borghi.

Luego, en la definición del nuevo técnico que tiene que suceder a Jorge Almirón, y que tendrá novedades antes de enfrentar a los azules en el Estadio Monumental.

Sin embargo, otra de las preocupaciones de cara a la fecha ante la U es la probable formación, donde se entregaron varias luces en los últimos días por parte de Hugo González y Luis Pérez.

ver también Llega a las 5:30 de la mañana, potencia a los jóvenes y es favorito para ser técnico en Colo Colo

Bichi Borghi lamenta la ausencia de dos jugadores de Colo Colo: Sus razones

Sin embargo, los cambios que plantea la actual dupla técnica de Colo Colo generó la áspera reacción de un histórico del Cacique. Bichi Borghi fustiga a ambos por dos nombres en específico.

ver también Ahora es al revés: Colo Colo asume la presión de la mala racha ante la U en el Superclásico

Y es que la formación inicial del Cacique no contempla ni a Claudio Aquino ni a Salomón Rodríguez, dos de los jugadores más caros en cuanto a compras en el último tiempo.

Cuando el hábil reportero Christopher Brandt entregó dicha información, la reacción del Bichi en ESPN F90 fue la siguiente. “O sea, que los dos jugadores más caros del plantel de Colo Colo, en cuanto a compras, no van a jugar el fin de semana estando en una situación compleja. ¿Extraño, no?”, comentó.

Publicidad

Publicidad

Lo que generó el debate con sus compañeros de panel. “Con todo respeto, ¿Vidal es un creador mejor que Aquino?”, agregó. Lo que provocó un rotundo “no” de todos los presentes y generando el siguiente diálogo.

ver también La particular racha que Fernando de Paul busca romper frente a Universidad de Chile

-Dante Poli: Pero creo que necesita otra característica, según estos entrenadores, en ese lugar. Yo creo que Aquino no ha jugado bien, hace rato que para mí no debería ser titular en Colo Colo.

-Marcelo Barticciotto: Pero, ¿quién juega bien en Colo Colo ahora?

-Patricio Yáñez: Pero Marcelo, antes te metía tres pelotas, cuatro pelotas, los últimos partidos de Aquino han sido malos.

Publicidad

Publicidad

-MB: No, sí, nadie lo está defendiendo, pato

-PY: No, yo no lo defiendo, yo lo miraba y observaba, es el único que te hace algo distinto y que te puede hacer algo distinto

-Claudio Borghi: Un jugador del fútbol argentino, campeón el año pasado, no está jugando, algo tiene que pasar.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega el Superclásico del fútbol chileno?

Colo Colo recibe a Universidad de Chile en el Estadio Monumental el domingo 31 de agosto, a las 15:00 hrs, por una nueva fecha de la Liga de Primera.