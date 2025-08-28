Universidad de Chile sigue adelante con su defensa ante la Conmebol, donde se tomará una decisión definitiva por el partido cancelado ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los gravísimos incidentes en las tribunas suspendieron el encuentro, pero en las últimas horas se ha hablado del rumor de volver a retomar el partido con los minutos que queden, en una cancha neutral.

Algo que los azules suponían que los argentinos harían correr por los medios de prensa, por lo que han preparado una respuesta definitiva ante esta inquietud con sus abogados.

Fue Gerardo Acosta, el abogado paraguayo que representa a Azul Azul, que es especialista en estos temas quien aseguró que “vamos a pedir que se declare suspendido de manera definitiva”.

Lucas Assadi marcó el primer gol del duelo que la U empataba 1-1 ante Independiente. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Se reanuda el partido de U de Chile vs Independiente?

Fue en conversación con La Tercera que el abogado Gerardo Acosta fue clarísimo por la situación de reanudar el partido de Universidad de Chile ante Independiente por la Copa Sudamericana.

“Lo que vamos a pedir es que se declare suspendido de manera definitiva el partido y que se consolide el resultado del partido en el momento en que fue suspendido”, explica en base a la defensa presentada en Paraguay.

En ese sentido, asegura que “técnicamente, la cancelación del partido implica la posibilidad de reanudación. Nosotros vamos a pedir la suspensión definitiva”, para que quede claro.

¿Qué pide la U a Conmebol?

Los azules definieron los puntos claros en su defensa, con relatos, consignación de “hechos no consignados por los oficiales de partido, partiendo de la declaración del entrenador los días anteriores, las bombas de estruendo en el hotel y los gestos de mono de un hincha y, además, el tema de la bodega de las armas que tomaron de la bodega”.

Pero también hay una postura por lo que puede pasar por el comportamiento de sus hinchas, que fueron apuntados en la denuncia: “Yo creo que el oficial de la Conmebol no critica duramente a la barra. Sinceramente. La lectura total es bastante objetiva, pero le faltan algunos elementos que nosotros les vamos a agregar, le vamos a mostrar. Comportamientos de la barra de Independiente que no fueron vistos por los oficiales”.

“Existe la posibilidad de que sea castigada sin hinchas la U. Yo creo que por un principio de proporcionalidad, porque los hechos se dieron siendo visitantes, la sanción debería ser solo de visitantes ya que el comportamiento de local fue bastante razonable siempre”, explicó.