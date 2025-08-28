Conmebol dio un importante paso para la resolución del partido entre Independiente y Universidad de Chile, que fue cancelado por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, cuando el marcador estaba 1-1.

Gravísimos incidentes en las tribunas, que desencadenaron vergonzosas escenas de violencia que dieron la vuelta al mundo, hicieron suspender el encuentro y ahora todo se disputará en el escritorio en Paraguay.

En ese sentido, la Conmebol entregó una información clave para ambos equipos, ya que deberán preparar sus defensas para una audiencia pública que se desarrollará en la sede del fútbol sudamericano.

Por lo mismo, la reunión será el día martes 2 de septiembre, donde podrán exponer sus defensas y argumentar situaciones, antes que se dicte una decisión final: ¿Quién viajará de la U?

Michael Clark y el abogado José Ramón Correa (a la izquierda de la imagen) se espera que se sumen en Paraguay. Foto: U de CHILE.

¿Cuándo debe estar la U en Conmebol?

Fue el miércoles cuando Universidad de Chile envió los documentos con información, testigos y situaciones a denunciar hasta le Conmebol, por el polémico partido ante Independiente.

En ese sentido, ahora se abrió la chance de poner exponer en una audiencia presencial los diferentes argumentos, por lo que la U estará el martes en Paraguay.

Según pudo confirmar radio ADN, el único que tiene lista su presencia será “el abogado Gerardo Acosta, quien fue contratado especialmente para este evento, donde, además, viajarán algunos dirigentes.

Por su parte, del lado de Independiente se confirmó que viajarán su presidente, Néstor Grindetti, junto con su equipo asesor, donde se espera que dos días después este todo resuelto.

