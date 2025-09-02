Esta semana regresa la acción de las Eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026 con el desarrollo de la fecha 17, jornada donde la selección chilena, sin chances de clasificación, tiene el duro desafío de enfrentar a su símil de Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti.

Primer encuentro de La Roja sin Ricardo Gareca al mando tras su salida, y que tiene a Nicolás Córdova como DT interino y una renovada nómina sin jugadores de la “Generación Dorada“ y con varios jóvenes debutantes dentro del plantel.

Ante esto, es que en RedGol ya vivimos el partido ante la verdeamarela y le preguntamos a la IA por el resultado exacto entre Chile y Brasil ¿Qué nos dijo? Todos los detalles, a continuación.

La IA predice el resultado de Brasil vs. Chile

ChatGPT fue la herramienta utilizada en este experimento y la que señaló que, tras considerar los rendimientos de cada selección, así como otros factores como las de las casas de apuestas o los nombres de cada plantel, indicó: “La tendencia es clara: Brasil es el gran favorito. Las predicciones apuntan a una victoria por diferencia de dos goles, con un posible 2-0 a favor del equipo local ”.

Entre los factores a considerar para este encuentro se menciona que Brasil presenta ausencias notables como Vinícius Jr, Rodrygo y Neymar, pero que ya está clasificado al Mundial de 2026, mientras que Chile está eliminado y con poco en juego.

Las escasas probabilidades de triunfo de Chile para la IA:

Si ya el pronóstico del encuentro es poco alentador para la selección chilena, las probabilidades de triunfo que le da la inteligencia artificial es aún peor, ya que la mencionada IA le otorga a Chile una posibilidad de triunfo de apenas un 6,3% , brutal. Revisa, a continuación, las demás opciones:

Probabilidades de triunfo de Brasil , según la IA: 78,7%.

, según la IA: Probabilidades de empate , según la IA: 15%.

, según la IA: Probabilidades de triunfo de Chile, según la IA: 6,3%.

La IA le da el amplio favoritismo a Brasil en el duelo que esta semana animarán ante La Roja. (Foto: Andres Pina/Photosport)

¿Cuándo juega Chile vs. Brasil por las Eliminatorias 2026?

El encuentro entre la selección de Brasil y Chile se juega este jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas de Chile en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

