La Selección Chilena se prepara para enfrentar el cierre de unas dolorosas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026. El fútbol chileno tendrá que ver la cita en Norteamérica otra vez en la TV.

El final de un ciclo que se lapidó con el paso de las fechas se termina ante Uruguay de Marcelo Bielsa en el Estadio Nacional. Además, marcará el inicio de una nueva historia para el Equipo de Todos.

Y es que tras este encuentro las energías se enfocan en el Mundial Sub 20 que se hará en suelo nacional, pero también en la búsqueda de un nuevo técnico para iniciar el camino hacia la cita del 2030.

Postulan a crack del fútbol chileno a la selección del futuro

Es así que Nicolás Córdova se hizo cargo de la selección y armó una nómina con varios valores del fútbol chileno, como también de quienes buscan un espacio en la Copa del Mundo juvenil.

En ese sentido, uno de los llamados por parte del técnico interino de la Roja postuló a otro crack de la Liga de Primera para que sea considerado en el llamado “recambio”.

Fue así que Fabián Hormazábal se refirió a una situación en particular. La convocatoria del DT no consideró al actual puntero del fútbol chileno: Coquimbo Unido. Y más específicamente a Francisco Salinas.

En ese sentido, una de las figuras de Universidad de Chile tiene confianza en que su compañero de profesión llegará más temprano que tarde a la selección chilena.

“Es un tremendo jugador, he visto partidos de Coquimbo y lo hace muy bien. Tiene mucho mérito para poder estar acá. Si sigue así se le puede abrir una puerta”, reflexionó.

Fabián Hormazábal ha sido titular en la selección chilena y espera ver a su compañero de Coquimbo Unido muy pronto. Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport.

Los números del crack que postula Fabián Hormazábal a la Roja

Francisco Salinas tiene 25 años, hoy forma parte del plantel de Coquimbo Unido que es puntero de la Liga de Primera en el fútbol chileno. Ha pasado por Unión San Felipe y Unión La Calera.

En la temporada 2025 cuenta con 31 partidos disputados, sumando cinco goles y tres asistencias. Por el momento, aún no debuta en la selección chilena.