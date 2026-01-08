Como sucede cada año, EA Sports FC, la principal franquicia de fútbol en materia de videojuegos, celebra los premios TOTY (Equipo del año, por sus siglas en inglés) y en los cuales los usuarios eligen a los mejores jugadores y jugadoras del año recientemente terminado.
Es en ese contexto que en las últimas horas, el ex título FIFA anunció su lista de nominados y abrió oficialmente las votaciones para elegir a los mejores del 2025, tanto en la web como en el propio juego.
Entre los nombres destacados por la franquicia de fútbol aparece el nombre de Tiane Endler, la futbolista de La Roja y del Lyon vuelve a ser nominada a este premio y deberá competir por el cetro a mejor arquera del mundo.
Otros grandes nombres nominados a estos premios son Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker, Manuel Neuer, Jules Koundé, Virgil van Dijk, Federico Valverde, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Vini Jr, además de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre muchos otros.
¿Cómo votar por los TOTY 2026?
Si deseas participar en las votaciones para los TOTY 2026, solamente debes ingresar a toty.easports.com y elegir una de las dos opciones o, si prefieres, ambas: “Vota al masculino” y “Vota al femenino”, lugar donde deberás elegir además al capitán de cada equipo.
El plazo de votación para elegir a los mejores del 2025 es del 7 al 12 de enero.
Así queda el calendario de Ultimate Team con las fechas definitivas:
- 7 al 12 de enero: Período de votación para el TOTY XI y los Capitanes.
- 15 de enero: Revelación oficial del Equipo del Año y los Capitanes elegidos.
- 17 al 20 de enero: Votación dentro del juego para el “12º Jugador”.
- 23 de enero: Revelación final del 12º Jugador.
Endler figura entre las candidatas a los TOTY 2026. (Foto: Captura)
Las y los nominados al Equipo del año EA FC 26
Hombres
Arqueros:
- Alisson
- Thibaut Courtois
- David Raya
- Gianluigi Donnarumma
- Manuel Neuer
- Jan Oblak
- Mile Svilar
- Marc Guéhi
Defensores:
- David Raum
- Jonathan Tah
- Andrei Rațiu
- Dean Huijsen
- Jules Koundé
- Marcos Llorente
- Alessandro Bastoni
- Amir Rrahmani
- Gabriel
- Maximilian Mittelstädt
- Marc Guéhi
- Marquinhos
- Micky van de Ven
- William Saliba
- Willian Pacho
- Virgil van Dijk
- Marc Cucurella
- Nuno Mendes
- Denzel Dumfries
- Nico Schlotterbecks
Mediocampistas:
- Declan Rice
- Felix Nmecha
- Joshua Kimmich
- Moisés Caicedo
- Pierre-Emile Højbjerg
- Ryan Gravenberch
- André-Franck Zambo Anguissa
- Bruno Guimarães
- Corentin Tolisso
- João Neves
- Nicolò Barella
- Scott McTominay
- Vitinha
- Salem Al-Dawsari
- Maghnes Akliouche
- Mohamed Salah
- Riccardo Orsolini
- Christian Pulisic
- Grimaldo
- Luis Díaz
- Michael Olise
- Ritsu Doan
- Federico Valverde
- Frenkie de Jong
- Lamine Yamal
- Nico Williams
- Pedri
- Raphinha
- Cole Palmer
- Evander
- Jamal Musiala
- Jude Bellingham
- Kenan Yıldız
- Nico Paz
- Angelo Stiller
- Riyad Mahrez
- Désiré Doué
Delanteros:
- Harry Kane
- Patrik Schick
- Serhou Guirassy
- Ayoze Pérez
- Julián Alvarez
- Kylian Mbappé
- Robert Lewandowski
- Bradley Barcola
- Khvicha Kvaratskhelia
- Son Heung-min
- Vini Jr.
- Anders Dreyer
- Antony
- Bryan Mbeumo
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Emanuel Emegha
- Erling Haaland
- Jean-Philippe Mateta
- Karim Benzem
- Lautaro Martínez
- Moise Kean
- Ousmane Dembélé
- Romelu Lukaku
- Viktor Gyökeres
Mujeres
Arqueras:
- Chiamaka Nnadozie
- Hannah Hampton
- Christiane Endler
- Lorena
- Constance Picaud-Inconnu
- Wendie Renard
Defensoras:
- Leah Williamson
- Lauren
- Kayla Sharples
- Millie Bright
- Wendie Renard
- Tara McKeown
- Ellie Carpenter
- Emily Fox
- Vanessa Gilles
- Katie McCabe
- Ellie Carpenter
- Emily Fox
- Giulia Gwinn
- Lucy Bronze
- Svenja Huth
Mediocampistas:
- Georgia Stanway
- Erin Cuthbert
- Keira Walsh
- Bernadette
- Amani Yui
- Hasegawa
- Patri Guijarro
- Taylor Flint
- Aitana Bonmatí
- Alexia Putellas
- Janina Minge
- Mariona
- Kenza Dali
- Sakina Karchaoui
- Olivia Moultrie
- Rose Lavelle
- Sam Coffey
- Manuela Giugliano
- Klara
- Bühl
- Sandy Baltimore
- Chloe Kelly
- Delphine Cascarino
- Trinity Rodman
- Ella Toone
- Laura Freigang
- Caroline Weir
- Fiamma Benítez
- Lindsey Heaps
- Marta
- Vicky López
- Pernille Harder
- Selina Vobian
- Vanessa Fudalla
- Géraldine Reuteler
- Khadija Shaw
Delanteras:
- Claudia Pina
- Tabitha Chawinga
- Linda Caicedo
- Lineth Beerensteyn
- Temwa Chawinga
- Caroline Graham Hansen
- Elena Julve
- Emma Sears
- Kadidiatou Diani
- Sofia Cantore
- Alessia Russo
- Alba Redondo
- Alexandra Popp
- Larissa Mühlhaus
- Edna Imade
- Ewa Pajor
- Cristiana Girelli
- Esther Clara
- Mateo Mathilde
- Bourdieu Melchie
- Dumornay Manaka
- Matsukubo Selina