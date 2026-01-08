Como sucede cada año, EA Sports FC, la principal franquicia de fútbol en materia de videojuegos, celebra los premios TOTY (Equipo del año, por sus siglas en inglés) y en los cuales los usuarios eligen a los mejores jugadores y jugadoras del año recientemente terminado.

Es en ese contexto que en las últimas horas, el ex título FIFA anunció su lista de nominados y abrió oficialmente las votaciones para elegir a los mejores del 2025, tanto en la web como en el propio juego.

Entre los nombres destacados por la franquicia de fútbol aparece el nombre de Tiane Endler, la futbolista de La Roja y del Lyon vuelve a ser nominada a este premio y deberá competir por el cetro a mejor arquera del mundo.

Otros grandes nombres nominados a estos premios son Gianluigi Donnarumma, Alisson Becker, Manuel Neuer, Jules Koundé, Virgil van Dijk, Federico Valverde, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Vini Jr, además de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, entre muchos otros.

¿Cómo votar por los TOTY 2026?

Si deseas participar en las votaciones para los TOTY 2026, solamente debes ingresar a toty.easports.com y elegir una de las dos opciones o, si prefieres, ambas: “Vota al masculino” y “Vota al femenino”, lugar donde deberás elegir además al capitán de cada equipo.

El plazo de votación para elegir a los mejores del 2025 es del 7 al 12 de enero.

Así queda el calendario de Ultimate Team con las fechas definitivas:

7 al 12 de enero: Período de votación para el TOTY XI y los Capitanes.

Período de votación para el TOTY XI y los Capitanes. 15 de enero: Revelación oficial del Equipo del Año y los Capitanes elegidos.

Revelación oficial del Equipo del Año y los Capitanes elegidos. 17 al 20 de enero: Votación dentro del juego para el “12º Jugador”.

Votación dentro del juego para el “12º Jugador”. 23 de enero: Revelación final del 12º Jugador.

Las y los nominados al Equipo del año EA FC 26

Hombres

Arqueros:

Alisson

Thibaut Courtois

David Raya

Gianluigi Donnarumma

Manuel Neuer

Jan Oblak

Mile Svilar

Defensores:

David Raum

Jonathan Tah

Andrei Rațiu

Dean Huijsen

Jules Koundé

Marcos Llorente

Alessandro Bastoni

Amir Rrahmani

Gabriel

Maximilian Mittelstädt

Marquinhos

Micky van de Ven

William Saliba

Willian Pacho

Virgil van Dijk

Marc Cucurella

Nuno Mendes

Denzel Dumfries

Nico Schlotterbecks

Mediocampistas:

Declan Rice

Felix Nmecha

Joshua Kimmich

Moisés Caicedo

Pierre-Emile Højbjerg

Ryan Gravenberch

André-Franck Zambo Anguissa

Bruno Guimarães

Corentin Tolisso

João Neves

Nicolò Barella

Scott McTominay

Vitinha

Salem Al-Dawsari

Maghnes Akliouche

Mohamed Salah

Riccardo Orsolini

Christian Pulisic

Grimaldo

Luis Díaz

Michael Olise

Ritsu Doan

Federico Valverde

Frenkie de Jong

Lamine Yamal

Nico Williams

Pedri

Raphinha

Cole Palmer

Evander

Jamal Musiala

Jude Bellingham

Kenan Yıldız

Nico Paz

Angelo Stiller

Riyad Mahrez

Désiré Doué

Delanteros:

Harry Kane

Patrik Schick

Serhou Guirassy

Ayoze Pérez

Julián Alvarez

Kylian Mbappé

Robert Lewandowski

Bradley Barcola

Khvicha Kvaratskhelia

Son Heung-min

Vini Jr.

Anders Dreyer

Antony

Bryan Mbeumo

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Emanuel Emegha

Erling Haaland

Jean-Philippe Mateta

Karim Benzem

Lautaro Martínez

Moise Kean

Ousmane Dembélé

Romelu Lukaku

Viktor Gyökeres

Mujeres

Arqueras:

Chiamaka Nnadozie

Hannah Hampton

Christiane Endler

Lorena

Constance Picaud-Inconnu

Wendie Renard

Defensoras:

Leah Williamson

Lauren

Kayla Sharples

Millie Bright

Wendie Renard

Tara McKeown

Ellie Carpenter

Emily Fox

Vanessa Gilles

Katie McCabe

Giulia Gwinn

Lucy Bronze

Svenja Huth

Mediocampistas:

Georgia Stanway

Erin Cuthbert

Keira Walsh

Bernadette

Amani Yui

Hasegawa

Patri Guijarro

Taylor Flint

Aitana Bonmatí

Alexia Putellas

Janina Minge

Mariona

Kenza Dali

Sakina Karchaoui

Olivia Moultrie

Rose Lavelle

Sam Coffey

Manuela Giugliano

Klara

Bühl

Sandy Baltimore

Chloe Kelly

Delphine Cascarino

Trinity Rodman

Ella Toone

Laura Freigang

Caroline Weir

Fiamma Benítez

Lindsey Heaps

Marta

Vicky López

Pernille Harder

Selina Vobian

Vanessa Fudalla

Géraldine Reuteler

Khadija Shaw

Delanteras:

Claudia Pina

Tabitha Chawinga

Linda Caicedo

Lineth Beerensteyn

Temwa Chawinga

Caroline Graham Hansen

Elena Julve

Emma Sears

Kadidiatou Diani

Sofia Cantore

Alessia Russo

Alba Redondo

Alexandra Popp

Larissa Mühlhaus

Edna Imade

Ewa Pajor

Cristiana Girelli

Esther Clara

Mateo Mathilde

Bourdieu Melchie

Dumornay Manaka

Matsukubo Selina

