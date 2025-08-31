El cierre de la fecha 22 en Liga de Primera nos entregó un partido que elevó las pulsaciones de propios y extraños, donde Ñublense buscaba meterse definitivamente en puestos de copas internacionales, mientras que la Unión Española buscaba un triunfo vital para soñar con la salvación.

Es que el encuentro tuvo emociones desde el mismo minuto inicial, cuando el árbitro Franco Jiménez, mediante intervención del VAR, le mostró tarjeta roja a Milován Celis en la visita, por un patadón en el rostro de Lorenzo Reyes. Esa acción cambió el juego.

Unión Española se lo remonta a Ñublense

Con un hombre menos, el equipo de Miguel Ramírez debió cambiar su esquema y avocarse 100% a defenderse y evitar goles en su portería, algo que sólo aguantó hasta el final de la primera parte, cuando Patricio Rubio mediante golpe de cabeza abrió la cuenta para el local.

Pero en el segundo tiempo, hubo dos acciones que cambiaron la suerte para Unión Española. La primera, la expulsión en Ñublense de Bernardo Cerezo (56′) que dejó a los equipos con 10 jugadores. La segunda, el ingreso de Matías Marín, clave para empezar la remontada.

De hecho, fue el ex hombre de Belgrano quien consiguió la paridad para los de Independencia en el minuto 74, tras aprovechar la acción de Ignacio Jeraldino. 300 segundos después, Pablo Aránguiz apareció para dar vuelta el marcador en Chillán y darles un triunfo más que necesario.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Producto de esta derrota, Ñublense acaba con una buena racha de cuatro victorias consecutivas y cae hasta la 10° ubicación con 29 puntos. Por su parte, Unión Española se mantiene penúltimo, pero con 17 unidades, sólo a una de la salvación, que hoy posee Deportes Limache.

