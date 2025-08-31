Es tendencia:
¡Al minuto de juego! Brutal patada deja a Unión Española con 10 jugadores vs. Ñublense

Milovan Celis alcanzó a jugar apenas un minuto ante Ñublense antes de irse expulsado tras una fuerte patada en la cabeza a su rival.

Apenas un minuto de juego alcanzó a estar Milovan Celis en el duelo vs. Ñublense.
© PhotosportApenas un minuto de juego alcanzó a estar Milovan Celis en el duelo vs. Ñublense.

Este domingo no solo hubo Superclásico, debido a que a partir de las 18:30 horas Unión Española y Ñublense se enfrentaron por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

Duelo que increíblemente dejo una llamativa imagen al minuto de juego, esto porque cuando el cronómetro marcaba un poco más de un minuto y 30 segundos de juego, el joven jugador hispano, Milovan Celis, pegó una criminal patada a la altura de la cabeza a Lorenzo Reyes.

El árbitro increiblemente concedió la falta en un primer momento, pero solo le puso amarilla al jugador hispano, medida que fue posteriormente sería rectificada desde el VAR, donde tras analizar las imágenes llamaron al colegiado, Franco Jimenez, quien finalmente, decidió mostrarle la tarjeta roja y por consecuencia la expulsión por: “fuerza excesiva”.

De esta manera, Unión debe batallar 89 minutos de juego con un jugador menos en el duelo ante Ñublense por la fecha 22 del torneo.

Revisa, a continuación, la dura falta de Milovan Celis a Lorenzo Reyes en el Unión Española vs. Ñublense:

