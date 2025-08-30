Pese a que ya entramos a la recta final de este año, en Colo Colo siguen sorprendiendo luego que saliera a la luz el diseño de una posible tercera camiseta manufacturada por la empresa alemana Adidas.

Luego diseñar la camiseta de local y visitante del 2025, más la inspirada en el centenario, ahora la marca germana al parecer se lanzará con una nueva indumentaria que trae al presente un cuestionado diseño de la década de los 80.

Hablamos más en específico de la camiseta usada en 1986, donde los albos se aventuraron con una camiseta tricolor. Ahí, se juntó el rojo, azul y blanco para dar forma a una indumentaria que nunca ha sido del todo querida por la parcialidad alba.

La nueva tercera camiseta de Colo Colo para el 2025

Pese a lo polémico del diseño, lo cierto es que se está haciendo albo habitual por parte de Adidas el confeccionar camisetas alternativas que rompan un poco con los clásico de Colo Colo. En el 2021 lanzaron una camiseta plateada, mientras que en el 2022 se la jugaron con el dorado.

La posible nueva tercera camiseta de Colo Colo para este 2025.

En el 2023 fue donde más se aventuraron, con una extraña camiseta negra usada durante el verano para luego pasar al rojo como segunda indumentaria. Además, se lanzó otra polera negra que generó bastante debate en los últimos meses del año.

Para cerrar en el 2024 otra vez la empresa alemana se lanzó con una camiseta roja, esta vez con una mangas blancas que rescataba el diseño de una tricota utilizada en los 70.

¿Cuándo vuelve a jugar el Cacique?

El próximo partido de los albos será este domingo 31 de agosto cuando se vean las caras desde las 15:00 horas ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.