Las repercusiones de la derrota de la selección de Argentina en manos de Marruecos en la final del Mundial Sub 20 están lejos de frenar, donde hay un gran protagonista: Gianluca Prestianni.

El jugador argentino ha estado en el ojo del huracán con fuertes críticas en sus plataformas digitales, donde se agarró con más de algún hincha chileno para salvar su honor.

Mientras siguen pasando los días, el llanto de los argentinos está lejos de quedar en el olvido, por lo que nuevamente el polémico jugador fue el encargado de encender una fuerte discusión, donde esta vez apuntó contra Arturo Vidal.

”No le damos importancia a la gente de México y de Chile. Nosotros les ganamos y los dejamos afuera y Chile ni siquiera clasificó a Cuartos de Final”, comentó.

Prestianni tras perder la final ante Marruecos del Mundial Sub 20. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también Prestianni se burló de Chile, de sus hinchas , insultó a un pasapelotas y terminó llorando

El burlón Prestianni apunta a México, Colombia y Chile

Fue en en el programa Cambio de Frente que conducen José Chatruc y Fabián Cubero donde Gianluca Prestianni agarró los pañuelos para seguir con el llanto interminable.

Publicidad

Publicidad

“Le ganamos a México y a Colombia, que fueron los que hablaron antes del partido. Nosotros perdimos la final y nos callamos la boca y ya está. Ellos cargaron, pero nos la bancamos“, explicó, mientras le crecía la nariz.

En ese sentido, apuntó sobre Vidal, donde le recordaron que estuvo celebrando el triunfo de Marruecos en sus redes sociales: ”Gastarte en contestarle a Vidal… Hay que dejarla pasar”.

“Parecía que había sido campeón Chile, estaban más pendientes los chilenos que los marroquíes“, finalizó el llanto.

Publicidad