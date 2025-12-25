En un auténtico “cacho” para Colo Colo se convirtió el delantero uruguayo Salomón Rodríguez. Con un contrato extenso hasta fines del 2027 y un sueldo que alcanza los $70 millones de pesos mensuales, no saben cómo deshacerse de él para poder firmar refuerzos en 2026.

Hasta el propio Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, fue claro en señalar a la prensa que “lo mejor es que reactive su carrera y tome oxígeno en otro club“, aunque todavía no encuentran interesados en el exterior para sacárselo de encima.

Ante un panorama sombrío para Salomón Rodríguez, una auténtica leyenda de Colo Colo le entregó un insólito consejo: quedarse en la institución. Es más, le detalló cuál es el camino que debe seguir si es que finalmente se mantiene en el club.

El insólito consejo de leyenda de Colo Colo a Salomón

La referencia es para el delantero Felipe Flores, que ganó tres títulos nacionales en su paso por el Cacique y sumó otros tres trofeos con Magallanes, quien en diálogo con AS Chile se atrevió a hacerle una recomendación al oriental.

“Hay mucha presión mediática, una caja de resonancia muy fuerte y la crítica hoy está a la vista. Cualquiera puede agarrar un teléfono y enviar un mensaje”, señaló FF17 sobre lo que vive Salomón en Colo Colo.

En esa línea, le aconsejó que “si se quiere quedar tiene que prepararse y enfocarse para saber que con goles, la gente va a tener otra perspectiva de él. A la gente no le sirve que juegue bien o que de asistencias, lo trajeron como goleador y tiene que anotar“.

“Lamentablemente es así, es la fórmula para que la gente se encariñe con él“, fue el mensaje final de Felipe Flores a Rodríguez si es que eventualmente continúa en Colo Colo.

Los números de Rodríguez en el Cacique

Pese a los pergaminos con los que llegó Salomón Rodríguez a Colo Colo, apenas convirtió tres goles en 26 encuentros que disputó, con presencia en cancha durante 1.101 minutos.

