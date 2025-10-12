Chile se despidió del Mundial Sub 20 con tres derrotas y una victoria bajo la tutela de Nicolás Córdova. La Roja le dijo adiós al certamen en el que fue anfitrión luego de sufrir una paliza incontestable a manos de México, que en los cuartos de final cayó ante Argentina.

Tras su desempeño en la Copa del Mundo, Córdova se llenó de críticas. Un sinfín de fustigamientos. Primero, por el nivel que mostró el equipo. Segundo, por la actitud que mostró para intentar legitimar su trabajo, que fuera de la cancha tiene contentos a todos en la ANFP, como reconoció Felipe Correa.

Pues bien, el DT del actual campeón mundial de la categoría sacó la voz para analizar este campeonato. Se trata de un ex volante central uruguayo que militó en Audax Italiano durante la campaña 2008. Los Tanos jugaron la Copa Libertadores y el charrúa anotó un gol clave para acceder a la fase de grupos.

Marcelo Broli marca a Gonzalo Fierro ante la mirada de Christian Reynero, hoy ayudante de Miguel Ramírez en Unión Española. (CLAUDIO DIAZ/PHOTOSPORT).

Las referencias son para Marcelo Broli, quien condujo a Uruguay a ganar el Mundial Sub 20 en 2023. En un diálogo con La Tercera, desmenuzó la majadera frase de Córdova: las famosas métricas con las que el Jefe Técnico de las selecciones juveniles quiso aleccionar al país.

Marcelo Broli con el título mundial que ganó junto a Uruguay Sub 20. (Foto: Uruguay).

“He escuchado las declaraciones de Córdova. Tiene mucha información y un diagnóstico. Eso me parece importantísimo. Para buscar crecer, tienes que saber en qué lugar estás posicionado. Él lo tiene muy claro”, dijo el otrora mediocampista, quien hoy dirige a la Sub 23 de Emiratos Árabes Unidos.

DT campeón del Mundial Sub 20 con Uruguay confía en Córdova para Chile y minimiza las métricas

El DT de Chile en el Mundial Sub 20 recibió un respaldo, pues Broli cree que el trabajo de Córdova está bien. Al menos en cuanto a la detección de inconvenientes a solucionar. “Hay que apoyarlo y rodearlo. El fútbol chileno no va a morir. Es un momento, hay que entenderlo”, dijo el charrúa.

“Córdova ha reclamado un poco eso, la formación dentro de los clubes. Obviamente que, con el apoyo de selección y un seguimiento, hay muchas herramientas de medición: de parte física y cosas que se necesitan de los jugadores para competir a nivel internacional”, expuso Broli.

Nicolás Córdova da indicaciones en la dura derrota frente a México. (Andres Pina/Photosport).

Sobre las métricas, fue claro al respecto. “Se refiere es a la valoración. Nosotros no podemos como entrenadores evaluar solo por los resultados. Si perdiste 2 a 1 estuviste mal y si ganaste, lo hiciste bien. Hay cosas que medimos, qué hiciste también, cuál es el plan de juego, qué espacios querés aprovechar, cuántas veces pudiste aprovechar eso, cuántas pelotas pusiste dentro del área, cuántas defensas del área tuviste. Tenemos mucha información y en base a eso evaluamos las tareas del equipo. Después, el resultado no lo puedes garantizar nunca”, analizó.

“Puedes mejorar un montón de cosas. Pero si se resbaló un zaguero, perdiste la pelota, te agarró un delantero, tuvieron una, te hizo el gol. Perdiste y te fuiste para tu casa. Y todo lo que trabajaste parece que no vale. Por eso es importante las métricas de los entrenadores: para medir las tareas, las mejoras, las cosas que tenías que mejorar. Muchas veces el periodismo del hincha es entendible, porque los hinchas quieren resultados, quieren ganar”, aseguró Marcelo Broli.

Tiene claro que eso de las métricas no influye prácticamente nada en el resultado. “El fútbol se gana con goles. Eso está clarísimo. Pero los entrenadores contamos con un montón de herramientas y tratamos de aprovecharlas para mejorar los jugadores e incluso a nosotros”, sentenció Marcelo Broli, quien incluso estuvo a cargo de la selección adulta de Uruguay en medio de un crítico momento.