Vicente Pizarro deja un claro mensaje a sus compañeros en Colo Colo: “Somos responsables de…”

Colo Colo superó a Ñublense y sumó tres puntos claves en la Liga de Primera, donde todavía tiene ilusión de clasificar a una copa internacional. Vicente Pizarro fue el héroe de la jornada para los albos, porque hizo un gran partido y consiguió el 1-0 del Cacique con un verdadero golazo.

El mediocampista demostró por qué es el capitán del equipo de Fernando Ortiz y, después de ser elegido como la figura del encuentro, dejó claros los objetivos que tiene el grupo para la recta final.

“Había que ganar, lo dijimos todos en la semana. Había que sumar como sea. El equipo ha ido mejorando algunas cosas, hemos ido trabajando, estamos todos unidos para sacar esto adelante. Somos responsables de empezar a ganar como sea. Hoy hicimos un esfuerzo muy grande“, declaró.

“El primer tiempo fue trabado, nos estaban presionando mucho, en el segundo tiempo se les notó el desgaste, manejamos mejor la pelota, vino el gol, y creo que la expulsión hace que manejemos mejor el partido y permite cerrarlo de la mejor forma, porque había que ganar”, agregó.

“Ha sido un año muy difícil. No podemos mirar hacia atrás, sí para adelante, y empezar a ganar desde hoy. Nos sacamos el peso de los otros partidos que quizás estábamos bien en el juego y no podíamos ganar. Lo sacamos adelante como grupo y hay que ganar los otros partidos”, dijo

“Si puedo aportar al equipo, lo seguiré haciendo. He sumado el gol a mi juego, que es muy importante. El grupo me da la confianza, me hace sentir importante“, cerró el mediocampista.