Brayan Cortés está contento en Peñarol tras su salida de Colo Colo y es difícil que vuelva al fútbol chileno. De hecho el propio iquiqueño manifestó que su deseo es continuar su carrera en Uruguay.

Por lo mismo un rumor que suena fuerte es que el Cacique puede ir a buscar a Gabriel Arias. El meta, que actualmente es suplente en Racing, asoma como posibilidad para disputar el arco con Fernando De Paul.

El problema de Arias si llega a Colo Colo

Quien se refirió a este asunto es Julio Rodríguez, ex preparador de arquero de los albos y uno de los formadores de Claudio Bravo. En entrevista con Redgol, no tiene claro que Arias sea el portero ideal para llegar al Monumental.

“Yo creo que Arias es un buen nombre para Colo Colo y cualquier equipo, por su experiencia en clubes y la selección de Chile. Ha jugado torneos internacionales. Pero hay un tema: se siente bien jugando cerca de su arco“, señala.

Gabriel Arias puede salir de Racing, donde es suplente

-¿Cuál es el inconveniente a al verlo muy metido en su arco?

Yo lo catalogaría como arquero de reacción. Es sobrio, ataja sin problema y lo hace fácil. Pero cerca de la línea de gol. El tipo es bueno cuando el equipo defiende. Está acostumbrado a jugar así más que lejos de su arco.

Publicidad

Publicidad

-¿Eso sería un problema para Colo Colo?

Creo que elegir un arquero depende de cómo va a jugar el técnico y en Colo Colo eso nunca se sabe. Por eso es difícil encontrar un arquero que sirva para cualquier sistema.

-¿Qué pasa si Colo Colo el próximo año trata de jugar siempre como equipo grande, presionando en campo rival?

Si queremos jugar como equipo grande, debe ser un arquero que se sienta mejor jugando fuera de su área, interceptando balones profundos, como un líbero. Eso no lo hace bien Arias, no se siente cómodo.

Publicidad

Publicidad

ver también Explotan en Argentina por castigo a Racing: “¿Es más grave tirar fuegos artificiales o tirar chilenos?”

-¿Eso a pesar de haber jugador en un grande como Racing?

Un grande, más que Racing, es el Barcelona, Manchester City o Bayern Múnich. Esos arqueros son diferentes, son más modernos, salen del área. Para mí no es lo ideal para Colo Colo. No sé si es para equipo grande.

-Por eso dice que depende del próximo entrenador.

Claro pues hay equipos grandes que juegan como equipos chicos. Si digo equipo grande, es el que juega cerca del arco contrario, del área rival, presionando ahí. En ese caso, el arquero no puede jugar metido en su arco. No sé si Arias tiene esa cualidad, no lo he visto jugar de esa forma. Depende del técnico que tenga Colo Colo, porque si quiere defender lejos de su arco, habría que pensarlo un poquito.