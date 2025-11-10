Universidad de Chile tiene que resolver cuanto antes una de las mayores preocupaciones que tienen sus hinchas, que tiene que ver con la renovación de Charles Aránguiz.

El volante y uno de los referentes del capitán azul termina contrato al final de la presente temporada, por lo que tiene que firmar un nuevo vínculo con los azules para continuar haciendo historia con el club.

En ese sentido, ya se había adelantado que hay plena intención de parte del jugador de seguir en la U, pero que existía una conversación pendiente con la dirigencia de Azul Azul.

Por lo mismo, fue el propio Charles Aránguiz quien sacó la voz por el momento que debe pasar con la U, donde entiende que primero debe terminar el año antes de sentarse a conversar.

Charles Aránguiz marcó en la victoria ante Deportes Limache. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Qué dijo Charles Aránguiz por su renovación con la U?

Charles Aránguiz ha sido la gran figura de Universidad de Chile en la presente temporada, tanto en la Liga de Primera, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la obtención de la Supercopa contra Colo Colo.

Por lo mismo, los hinchas ruegan porque se quede por, al menos, una temporada más, algo que el volante sabe y entiende, por lo que quiso dar un llamado a la calma por si situación.

“Después de estos tres partidos vamos a conversar con la dirigencia y vamos a ver lo mejor para el club”, comentó Charles Aránguiz en conversación con el canal TNT Sports.

“Tengo las ganas, sí, sin dudas que me encantaría quedarme acá, pero vamos a terminar estos tres partidos y luego ver lo mejor para el club que es lo más importante”, detalló.

Revisa sus declaraciones: