Se terminaron los Mundiales Juveniles para las selecciones chilenas. La Roja sub 20 ya se había despedido en casa, goleado en octavos de final contra México. La sub 17 se quedó en fase de grupos en Qatar.

Ahora viene los amistosos de la selección chilena adulta contra Rusia y Perú, con Nicolás Córdova aún no interino, pero ya hay que empezar a aclarar situaciones de una vez por todas para comenzar el camino hacia el Mundial 2030, y definir de una vez por todas la función primordial y única que tenga Córdova en Juan Pinto Durán.

Ahí fue cuando Cristián Caamaño y Patricio Yáñez protagonizaron una sabrosa discusión en Deportes en Agricultura, con subida de voz y miradas punzantes incluidas.

“Una vez que termine esta gira a Rusia de la selección chilena adulta, hay que sacarse las caretas, primero Felipe Correa, que es el gerente de selecciones; independiente de lo que quiera Nicolás Córdova o Sebastián Miranda, Tagle o Leporati, los otros integrantes de esta cúpula”, dijo Caamaño.

Caamaño: Córdova sin buzo ni traje de bomberos para apagar incendios

Agregó que “qué es lo que quiere la Federación, qué quiere el gerente. Cuál es el plan de Felipe Correa. Que nos diga yo quiero un entrenador de estas características, de tal pergamino y que la selección juegue de esta forma“.

“Y Nicolás Córdova, lamentablemente no estás en esa elección ni como candidato a continuar como entrenador de la selección adulta. Eso se lo tienen que dejar claro. Después, plena potestad en la selección adulta al nuevo entrenador. Y ahí viene la conversación con Córdova: para que tengas claro, quiero que sigas siendo el jefe formativo, pero con el clóset cerrado, sin buzo ni traje de bombero“, complementó.

Caamaño está aburrido de ver a Córdova en todas las selecciones y que no se ordene la casa de forma definitiva de cara al futuro.

Pato Yáñez se mostró en desacuerdo: “ahí no sé, eso ya cambió, había llegado con la corbata”. “Por eso hay que sacarse las caretas y decirle: Nicolás, el proyecto que yo quiero para la selección, yo te quiero como jefe formativo, con el closet con candado, sin buzo ni traje de bombero”, replicó Caamaño.

Ahí se empezaron a calentar: “o puede ponerse el buzo, pero defínanlo“, expuso Yáñez con voz cortante. “Espérate…”, replicó Caamaño…

“No, pero es que tampoco me lo saques de la cancha, porque puede ser importante en la cancha“, le gritó Yáñez a Caamaño frente a frente. Incluso Juan Cristóbal Guarello metió la cuchara para poner paños fríos: “Pato, Pato… tu salud…“, sentenció King Kon calmando al ex delantero.