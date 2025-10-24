Matías Sepúlveda se ha transformado en la gran preocupación de la U de Chile para una semana que será clave. El Tucu se lesionó en el empate 2 a 2 entre el Bulla y Lanús, quedando de inmediato de duda tanto para el Clásico Universitario como para la vuelta de las semifinales de Copa Sudamericana.

La figura azul no pudo terminar el partido al sentir molestias en su pierna, lo que obligó a un cambio y encendió las alarmas de inmediato. Su rol en el esquema de Gustavo Álvarez ha sido clave, por lo que tenerlo de baja sería un duro golpe para la planificación del duelo con Universidad Católica y el Granate.

Sin embargo y pese a que el susto fue grande, lo cierto es que hay una luz de esperanza de que pueda llegar a ambos encuentros. Así por lo menos lo dieron a conocer en las últimas horas, donde dieron detalles de lo que le pasó.

Buenas noticias para la U con las molestias de Matías Sepúlveda

Pese al susto que significó su salida de la cancha, la U parece estar un poco más tranquila por lo ocurrido con Matías Sepúlveda. Los problemas físicos del Tucu no serían de gravedad y todo quedará más claro tras lo exámenes médicos.

Matías Sepúlveda no tendría una lesión de gravedad y la U respira. Foto: Photosport.

El periodista Marco Escobar reveló en la pantalla de DSports detalles de los primeros estudios que se le hizo al lateral tras el partido con Lanús. “Es más que nada un dolor neuropático que presenta en una zona de un desgarro que tuvo anteriormente“.

En esa misma línea, el reportero reveló que Matías Sepúlveda sintió una molestia pero las cosas no pasarían más allá de eso. “A priori es más que nada una sensación del jugador. Estaría todo bien“.

Finalmente, el periodista dio un dato clave sobre la condición del Tucu. “Cuando el jugador se va, no es con un mal semblante. Caminaba con total tranquilidad“, señaló.

Quedará esperar para ver qué es lo que dicen los exámenes médicos de la figura azul. Por ahora el escenario es más optimista del que había en pleno partido, aunque todo dependerá de lo que determine el cuerpo médico.

La U ruega para que Matías Sepúlveda no tenga un problema mayor y así pueda ser opción para lo que viene. En una semana, el Bulla se juega el Chile 2 a Copa Libertadores y la clasificación a la final de Copa Sudamericana, por lo que necesita a todas sus figuras.

¿Cuáles son los números de Matías Sepúlveda esta temporada?

Con su actuación ante Lanús, Matías Sepúlveda llegó a los 36 partidos oficiales con la U en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 4 goles y 7 asistencias en los 2.807 minutos que alcanza dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Mientras espera el resultado de los exámenes de Matías Sepúlveda, la U pone la mira en su próximo desafío en la Liga de Primera. Este domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas el Bulla visita a Universidad Católica en el Clásico Universitario.

