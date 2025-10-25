En Argentina se lanzan contra Carabineros y “amenazan” a hinchas de la U

Universidad de Chile está a 90 minutos de volver a la final de la Copa Sudamericana, pero para lograr dicha hazaña tiene que sacar del camino a Lanús en Argentina.

Los azules igualaron 2-2 con los argentinos en la semifinal de ida jugada en el estadio Nacional, partido que terminó con polémica por un penal sobre la hora para los chilenos.

En la previa al encuentro que se disputó en Ñuñoa hubo problemas, debido a que el bus que transportó a la delegación de Lanús fue violentado, ya que hinchas de la U lanzaron proyectiles al vehículo, debido a la mala gestión de seguridad.

Autoridad argentina critica a Carabineros y anuncia seguridad extrema

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) de Argentina emitió un comunicado sobre la revancha que se jugará en Buenos Aires, donde habrá fuertes medidas de seguridad y advirtieron a los hinchas de la U.

“APreViDe advierte que se encuentra vigente la prohibición de concurrencia a más de 80 hinchas del conjunto chileno, y en el caso de registrarse la presencia organizada o individual de simpatizantes en cercanías del evento, se dará lugar a los protocolos previstos por la normativa vigente, lo que podrá implicar la retención preventiva de las personas con intervención de la autoridad judicial competente”, explicó la citada entidad en un comunicado.

Además, criticaron el accionar de Carabineros en el partido de ida, por los incidentes que afectaron al plantel granate: “está a la vista que el mismo resultó ineficaz ya que el micro que trasladaba al plantel de Lanús fue agredido“.

Por último, APreViDe informó que tomará “todos los recaudos necesarios en post de garantizar la seguridad, tal como se hizo con dicho club durante toda la Copa Libertadores Femenina disputada hace semanas en los estadio de Banfield y en Morón”.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.

