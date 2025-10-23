Necesitó menos de un minuto: Lucas Di Yorio devuelve la ilusión a la U en Copa Sudamericana

Lucas Di Yorio devuelve la ilusión en Universidad de Chile. El delantero trasandino ingresó en el complemento y fue el encargado de descontar en la serie ante Lanús por Copa Sudamericana.

El delantero comenzó en el banco de suplentes por decisión de Gustavo Álvarez. Pero tuvo que esperar hasta el complemento para tener su momento de gloria. Lo que tardo menos de un minuto.

Es que en el 61’ el entrenador de la U se decidió por el ingreso del delantero de un metro 90 por un Nicolás Guerra que tuvo que luchar contra la férrea defensa de Lanús. Pero esto de inmediato cambió el rumbo del partido.

En la siguente jugada y cuando el reloj apenas marcaban 55 segundos desde su ingreso, Di Yorio aprovechó un rebote que dejó Nahuel Losada y marcó el descuento de la U.

Lo que fue el desahogo del delantero que acumula 17 goles en este 2025 con la camiseta de la U. Pero esto fue el comienzo de la remontada ya que sobre el cierre Charles Aránguiz anotó el 2-2 definitivo y los azules están nuevamente en la llave ante Lanús de Mauricio Pellegrino. Por lo que todo queda abierto para la revancha del próximo 30 de octubre en Argentina.

¿Cuánto tiene que pagar la U por Lucas Di Yorio?

El delantero trasandino de 28 años se encuentra a modo de préstamo en Universidad de Chile. Ahora por sus goles mete presión en Azul Azul de cara a una posible compra a final de temporada. Esto además implica una importante inversión ya que tiene un costo de 2,5 millones de dólares.