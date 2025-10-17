El goleador de Universidad de Chile esta temporada es Lucas Di Yorio, quien ha marcado 12 anotaciones entre todas las competencias. En los últimos duelos ha sido clave, pues le anotó a La Serena y dos veces a Palestino.

Su préstamo desde Athletico Paranaense termina a fin de año, por lo que su continuidad es una incógnita. Y en conferencia de prensa, el ariete dejó una frase con olor a despedida a pesar de estar feliz en el elenco azul.

“Creo que he pasado momentos como todo futbolista este año. Estoy cómodo, he disfrutado este momento y lo que queda lo voy a disfrutar mucho en la U”, señaló.

De todas maneras manifestó que “no hemos hablado nada de mi futuro, al menos yo no he tenido una charla ni nada, estoy concentrado en lo que viene. Tenemos la ilusión de enfrentar los desafíos de fin de año y creo que hoy el foco está en eso. Tenemos ganas de afrontar el partido del jueves, tenemos eso en la cabeza”.

Luego fue consultado otra vez por su continuidad y agregó que “disfruto mucho de estar en la U, me hacen sentir en un lugar que puedo trabajar a gusto. Yo no he hablado de mi futuro, no sé si lo habrán hecho con alguien. No me meto en eso, quiero tener en la cabeza concentrada de acá a fin de año. Me gustaría quedarme, disfruto estar acá trabajando”.

Los desafíos en Copa Sudamericana

Lucas Di Yorio manifestó estar motivado por jugar Copa Sudamericana ante Lanús y el clásico universitario. “En lo personal tenemos ganas de enfrentar estos desafíos. Llegamos en buen momento, con un objetivo claro, pues los hemos tenido claro desde un principio”, estableció.

Sobre el cuadro granate, dijo que “conocemos la jerarquía de sus defensores, pero nos estamos preparando bien para hacer un buen duelo. Será un encuentro duro, como son los partidos internacionales”.

Finalmente habló de la operación a los meniscos de la rodilla izquierda que lo tuvo algunos partidos sin jugar y de lo bien que se siente ahora.

“Con el diario del lunes fue una buena decisión, pero no por lo deportivo, sino que por un tema de salud. Me siento bien, logramos una recuperación rápida y pude jugar con la lesión controlándola, pues la arrastraba desde Guaraní”, sentenció.