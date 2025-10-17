Universidad de Chile enfrente la parte más importante de la temporada con un gran objetivo en mente, porque sueña con ganar por segunda vez la Copa Sudamericana.

Los azules están en las semifinales del segundo certamen en importancia que organiza la Conmebol, donde se medirán con Lanús por el paso a la final y necesitan de todo su plantel, incluidos los jugadores que vienen a la baja, como Leandro Fernández.

El delantero argentino cedió la titularidad hace rato en la U y viene en caída libre, es por ello que tiene un pie afuera del club, pese a tener contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Los números no acompañan a Leandro Fernández en la U

Leandro Fernández, según radio Cooperativa, está muy cerca de salir del cuadro laico a final de año y volver a su país, para defender los colores de Defensa y Justicia.

El atacante, que en 2025 para muchos fue el mejor jugador del fútbol chileno, tuvo una decadencia en la temporada que está en curso y las lesiones lo complicaron sobre manera.

Fernández ha jugado un total de 32 partidos en 2026 sumando todas las competencias y marcó apenas 7 goles, lejos de los 13 que anotó el año pasado en 34 juegos.

Leandro Fernández está cerca de irse de la U. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Leandro Fernández no hace un gol desde el lejano 31 de mayo, cuando anotó en la goleada por 6-0 ante O’Higgins en el estadio Nacional.

Eso no es todo, el Lea también falló un penal clave en la U, porque pudo marcar la igualdad en la derrota ante Cobresal en Ñuñoa, sin embargo, tiró afuera un lanzamiento desde los 12 pasos en el tiempo agregado.

Todo apunto a que el paso de Leandro Fernández en Universidad de Chile se está acabando y jugará en Defensa y Justicia en 2026.