Luego de la caída ante Colo Colo, la directiva de Unión Española le propuso a Miguel Ramírez llegar a un acuerdo para terminar su ciclo. Algo que finalmente ocurrió: el Cheíto no va más en el cuadro de colonia, que por ahora está en zona de descenso directo.

Por supuesto que no son días positivos para Ramírez y su staff técnico. Y con estas declaraciones, el estratego dio sus razones para aceptar la postura de la plana mayor hispana. “A partir de ahora dejamos de trabajar en Unión Española”, introdujo el otrora zaguero campeón de América con el Cacique en 1991.

“Conversamos con los dirigentes para tomar esta decisión. Ellos han sido súper cercanos todo el tiempo que estuvimos acá. Nos entregaron todas las herramientas para ser el equipo que todos esperaban. Lamentablemente logramos una parte: jugar bien”, aseguró Ramírez, quien en la primera parte de la temporada adiestró a Deportes Iquique, el colista de la tabla de posiciones.

Miguel Ramírez no le encontró la vuelta a la campaña de Unión. (Andres Pina/Photosport).

Pero la otra porción del trabajo falló estrepitosamente. “Los resultados ni los detalles acompañaron. Es muy frustrante para mí tener muy buenos partidos, muy buenos primeros tiempos, pero sin el premio mayor de los tres puntos. Hoy hicimos un primer tiempo muy bueno, mucho ataque y cero gol”, describió el ex entrenador de San Luis de Quillota, O’Higgins y Santiago Wanderers.

“En el segundo tiempo, con un jugador más, no tuvimos la capacidad de marcar la diferencia y la jerarquía de un equipo acostumbrado a estas instancias nos pasó por arriba. Me voy dolido”, reconoció el estratego, quien en junio de este año tomó la conducción técnica de Unión Española.

Miguel Ramírez se despide formalmente de Unión Española

Pero esas no fueron las únicas palabras que dejó Miguel Ramírez tras confirmarse su salida en la Unión Española. Finalmente las fuerzas se agotaron al ver los últimos desempeños. En los cinco partidos que marcaron el fin de ciclo de Cheíto, los hispanos lograron dos victorias, un empate y sufrieron dos derrotas.

“Dentro de lo que uno como líder trata de entregar siempre lo mejor, el profesionalismo siempre ha estado. El respeto por los jugadores, dirigentes, hinchas y periodistas siempre ha sido igual”, manifestó el ex director técnico hispano.

Miguel Ramírez salió de su cargo como entrenador en Unión Española. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y prefirió la sinceridad. La energía se había agotado. “Ya no tengo la fuerza como entrenador para sacar el rendimiento que este equipo necesita”, admitió Miguel Ramírez. Habrá que ver la determinación que toma la cúpula de Unión Española, que todavía tiene tres partidos por delante para salvar la categoría: de visita ante Deportes Limache, en casa frente a O’Higgins y para cerrar, un viaje al Sánchez Rumoroso para jugar ante Coquimbo Unido, flamante campeón.

Así va Unión Española en la tabla de posiciones

Unión Española sigue muy complicada en la zona de descenso directo a falta de tres partidos para terminar la Liga de Primera 2025.