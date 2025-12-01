Unión Española vio materializado su descenso a la Primera B dirigido interinamente por Gonzalo Villagra, pero la temporada tuvo antes las conducciones de José Luis Sierra y la de Miguel Ramírez. Los dos salieron al baile luego de esta tristísima derrota por 4-2 ante O’Higgins.

El dolor profundo que generó la caída también encendió algunos ánimos en las tribunas. Al punto que Sabino Aguad, el gerente general, tuvo que interceder para evitar una pelea. Una muestra gráfica del sinfín de emociones que provoca perder la categoría.

Algo que el club no experimentaba desde 1997. Estuvo hasta 1999 en la división de plata, hasta que de la mano de Juvenal Olmos regresó a la élite del fútbol chileno. Hoy en día, todo el cuadro hispano sufre y digiere el segundo descenso en la historia de la institución.

Tras la caída ante O’Higgins en el estadio Santa Laura, Unión Española firmó su descenso a la Primera B. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Bajar a la B significa sólo por conceptos de televisión casi 2 mil millones de pesos menos por año. Es bastante duro. Tenemos un plantel con sueldos de primera y la gran mayoría continúa. Si nos vamos a la B con todos ellos tenemos un plantel de primera división”, expuso Sabino Aguad en una conferencia de prensa donde estuvo increíblemente acompañado de Gonzalo Villagra.

Sabino Aguad ofreció una larga conferencia de prensa luego del descenso de Unión Española. (Foto: Captura Independencia Hispana).

Pero ni siquiera hubo una ratificación para que sea el otrora volante central del club quien comande la Operación Retorno. “Sería muy fácil decir que vamos a tirar todo para volver el próximo año y vamos a hacer un plantel matravilloso. No lo puedo decir”, agregó el gerente general, quien también ejerció aquellos cargos en Blanco y Negro, Azul Azul y tuvo una experiencia en Bolívar de La Paz.

“No sé cómo vamos a afrontar la parte económica. Tenemos un plantel, queremos seguir con ellos, pero también tenemos que preguntarles a los jugadores. No siempre todos quieren seguir en la B. Tenemos que conversar antes de decirles eso a los hinchas. Por lo menos dennos una semana para hacer ese análisis”, fue el margen que solicitó Sabino Aguad a todos los fanáticos del elenco de colonia.

Sabino Aguad da la cara tras el descenso de Unión Española: ¡Coto Sierra y Miguel Ramírez al baile!

Sabino Aguad sabe que en el descenso de la Unión Española hay varios nombres responsables, como el suyo, el de Miguel Ramírez y el del Coto Sierra, aunque eximió de toda culpabilidad al dueño Jorge Segovia. Según él, no hubo escatimaciones en la confección del plantel de 2025.

“El fútbol chileno es deficitario, todos los años hay que meterse la mano al bolsillo salvo que estés en la Copa Libertadores. Y diría fase de grupos de la Libertadores. El equipo que se armó en término de costo debe haber sido el cuarto a nivel de fútbol chileno”, expuso Aguad.

Agregó que “a mitad de año, con los refuerzos, no hubo club que invirtiera más que nosotros. Qué más quieren que haga el señor Segovia por el club. Decían que fueron a buscar un técnico barato. No. Lo primero que nos dijeron ‘el técnico que venga no va a ganar menos que el Coto Sierra’. Para que nadie nos diga que fuimos a buscar un técnico barato”.

Miguel Ramírez y el Coto Sierra aparecieron en la voz del gerente general tras el descenso. (Alex Diaz/Photosport).

Una declaración en la que dio más detalles, aunque no, no las cifras exactas. “Es más, el cuerpo técnico que llegó ganaba más que el del Coto Sierra. No ahorramos, no hubo nunca algo en que uno diga ‘vamos a ahorrar’. Y es más, buscamos el séptimo refuerzo. Siempre lo buscamos, pero los clubes no quisieron pasárnoslo”, afirmó Aguad. Todo lo que diga, respecto a zafar del fantasma de la Primera B, hoy vale nada. Al menos no para los hinchas hispanos.

