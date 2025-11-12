Claudio Borghi suele decir las cosas como son en el fútbol chileno, más aún si se trata de analizar a Colo Colo. Por ello, el querido entrenador y comentarista hizo noticia al hablar del terrible 2025 de un colega en las bancas.

Se trata de Miguel Ramírez, quien este año cosechó terribles campañas en Deportes Iquique y Unión Española. En el primer semestre dejó a los celestes peleando el descenso, misma situación que vivió hace días en los hispanos.

Por eso, el Bichi tomó la palabra y posterior a brindarle su apoyo a Cheíto, dio su lapidario veredicto por el inusual caso del DT. Sin pelos en la lengua, Borghi sacó hasta a Colo Colo al baile.

El Bichi explica la farra de Miguel Ramírez con Colo Colo

Claudio Borghi analizó el momento de Miguel Ramírez tras dejar Unión Española en zona de descenso, tal como sucedió en Iquique. El Bichi aseguró que su final pudo ser distinto y hoy podría haber liderado Colo Colo.

Miguel Ramírez dejó su segunda banca este año /Photosport

“Lo quiero mucho y me preocupa Cheíto, fuimos compañeros, pero ha tomado dos malas decisiones tremendas (Iquique y Unión Española). Eso te va condicionando como entrenador también”, dijo en el programa A veces hablamos de fútbol, de Picado TV.

Fue ahí donde el ex entrenador de la selección chilena dio su teoría relacionando a Miguel Ramírez con los albos. Al respecto, aseguró que “convengamos que falta tecnico en Colo Colo, ¿candidato?.

“Cheíto, me parece que era candidato antes que (Fernando) Ortiz, estas dos malas decisiones te van complicando”, cerró, lamentando el terrible año de Cheíto en las bancas de la Liga de Primera.