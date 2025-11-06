Así como tantas veces le dio con todo en pantalla, hoy Claudio Borghi sorprendió cuadrándose con Nicolás Córdova. Es que el DT, por ahora, de la Roja se ha llenado de críticas por todos lados tras su mandato.

Esta vez, el entrenador dio a conocer la nómina para los amistosos en el extranjero del seleccionado adulto. Ahí, lo esperan Rusia y Perú en el horizonte, para la fecha FIFA de este mes de noviembre.

Fue así que el Bichi tomó la palabra sobre los nombres citados por el Nico, sorprendiendo a medio mundo con sus dichos. Curiosamente, le dio todo el respaldo al DT por cortar a uno de los últimos cracks de la Roja.

Borghi apoya la decisión de Córdova en la Roja

Claudio Borghi participó del programa “A veces hablamos de fútbol”, de Picado TV, donde le consultaron por la ausencia de Luciano Cabral en la nómina chilena de Nicolás Córdova.

Luciano Cabral quedó fuera de la última nómina /Photosport

“¿Te sorprende que no esté Cabral?”, le consultaron. Ahí el Bichi fue categórico diciendo “no, así com muchas veces dije que tenía que estar, hoy no está haciendo un campeonato extraordinario en Independiente”.

“De hecho Independiente ganó el otro día después de cinco o seis partidos. Hizo goles (Felipe) Loyola, que aparentemente lo quiere Boca, pero repito, la selección es de momentos”, cerró, sobre Cabral.

Chile jugará dos duelos amistosos en las próximas semanas. Primero será ante Rusia, el sábado 15 de noviembre en dicho país. Luego, la Roja de Córdova se medirá ante Perú, el martes 18 del mismo mes.