Unión Española sentenció el primer descenso de la Liga de Primera 2025 al perder por 2-4 ante O’Higgins, en el estadio Santa Laura. Los hispanos cayeron al último lugar de la tabla (16°) y con 21 puntos ya es imposible superar a Everton (14°, 26 unidades) faltando sólo una fecha.

Tras el duelo, el entrenador interino y ex mediocampista de Unión, Gonzalo Villagra, se dio espacios entre la tristeza por el descenso y la ilusión de volver al fútbol de honor lo antes posible.

“Este club el próximo año tiene que volver a Primera División“, dijo muy golpeado el entrenador y referente de Unión Española tras el partido válido por la 29° y penúltima fecha de la temporada.

ver también Oficial: Unión Española nombra a Gonzalo Villagra como nuevo entrenador para zafar del descenso

El dolor de Villagra como un hincha más de UE

Villagra agregó que “Unión es mi club, lo tomo con el mismo dolor que toda la gente que estuvo en el estadio y los que lo vieron por TV“.

“Con Unión he pasado momentos buenos y también difíciles, pero ahora lo más importante es que hay que sacar al club adelante“, sentenció quien fuera campeón como jugador con UE del Transición 2013 y la Supercopa del mismo año.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Villagra volvió al interinato en la banca de Unión Española como reemplazante de Miguel Ramírez, quien dejó el club tras la fecha 27 por malos resultados.

ver también Fue capitán de Unión Española, la manda al descenso con O’Higgins y esto dice: “Fui feliz…”

Este 2025 Unión Española ha cosechado apenas 21 puntos con sólo 6 triunfos, 3 empates y 20 derrotas. En la última fecha se despedirá del Fútbol de honor contra el campeón Coquimbo Unido, a espera de definir si Deportes Iquique, Everton o Deportes La Serena será su acompañante a la B.