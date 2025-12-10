Ya terminada su participación en el fútbol grande y consumado el descenso a Primera B, llega la hora de preparar el plantel para buscar el ascenso en Unión Española. Y ahí ya hay noticias.

Es que lo primero es abrochar al líder que encamine la Operación Retorno desde la banca. Ahí sonó firme el nombre de Hernán Caputto en las últimas horas, tras caerse la opción de Cristián “La Nona” Muñoz, quien irá a Palestino.

Por eso, la dirigencia encabezada por Jorge Segovia, Sabino Aguad y Luis Pavez se movió rápido para abrochar al entrenador rumbo al 2026. Ahí, no dudaron en darle la confianza a un histórico del club.

El nombre más querido toma la banca de Unión Española

Unión Española hizo oficial a Gonzalo Villagra como su entrenador para dirigir al equipo en la Primera B 2026. El eterno capitán las hizo de interino dos veces en 2025, por lo que será su primera experiencia con las de la ley en la banca.

Villagra va por el ascenso en Santa Laura /Photosport

“Un hombre plenamente identificado con nuestros colores asume el desafío de liderar la importante misión de volver a instalar a Unión Española en el lugar que se merece”, avisó el elenco hispano.

Por eso, en el equipo de Santa Laura justificaron su decisión de ratificar el DT para el 2026 en que “Gonzalo conoce nuestra historia, nuestro espíritu y el compromiso que exige defender esta camiseta”.

“Su trayectoria y sentido de pertenencia serán fundamentales en el camino que emprendemos juntos”, expresaron en Unión Española, confiando en su histórico capitán y ahora entrenador.