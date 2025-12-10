Es tendencia:
Jugador de Unión Española confirma que no sigue en el club: “Vestir su camiseta fue un orgullo”

A través de sus redes sociales, el jugador agradeció los años en el club y confirmó que no seguirá la próxima temporada con los hispanos.

Por Andrea Petersen

© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTJugador confirma que no seguirá la próxima temporada.

Unión Española cierra una temporada para el olvido, donde el cuadro hispano terminó último en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, perdiendo la categoría y deberá jugar en Primera B el próximo año. Ante esto, el club vivirá una profunda reestructuración, donde figuras saldrán del plantel.

Uno de los que ya confirmó que no seguirá el próximo año es Brayan Carvallo, el volante de 29 años, anunció su salida del club con una emotiva publicación en sus redes sociales.

Brayan Carvallo se despide de Unión Española

En su comunicado, el jugador señaló que el equipo “marcó una parte muy importante en mi carrera y de mi vida: Unión Española”.

“Fueron tres años llenos de aprendizajes, desafíos, alegrías y también momentos duros, como el que nos tocó vivir este último año. El fútbol tiene estas cosas a veces toca sonreír y otras veces aprender a levantarse”.

Brayan Carvallo no seguirá la próxima temporada en Unión Española/Photosport

En la misma línea, agradeció a los hinchas y a todos quienes son parte de la institución. “Que siempre apoyó con pasión y respeto. Unión Española es un club con historia, identidad y valores, y vestir su camiseta fue un orgullo que no voy a olvidar”.

“Me despido con gratitud y la convicción de que el club volverá a estar donde merece porque su gente y su historia son grandes. Gracias por todo, Unión Española”, cerró.

La carrera de Brayan Carvallo

El jugador comenzó su carrera por Colo Colo con quienes ganó dos títulos de Primera División, una Copa Chile y una Supercopa de Chile, para luego pasar por clubes como Deportes Antofagasta, Universidad de Concepción, Unión La Calera, Everton, llegando a Unión Española el 2023.

