Colo Colo

Ex figura de Unión Española se burla de Colo Colo tras no jugar copas: “El ‘arbo’…”

Se trata de Ramses Bustos, exjugador de Unión Española y que ha tenido varios encontrones con la hinchada alba.

Por Franco Abatte

Colo Colo quedó fuera de todo y un ex jugador hispano aprovechó la situación para lanzar una dura broma en redes sociales.
Colo Colo no pudo con Audax Italiano en la jornada 30 y quedó fuera de toda competencia internacional en 2026, tras caer inapelablemente por 0-2 ante los audinos y ubicarse en el octavo puesto de la tabla de posiciones.

Este fracaso, visto por muchos como mayúsculo, ha dejado en la cuerda floja tanto a su director técnico, Fernando Ortiz, como a varios miembros del plantel.

Ante esta situación, no han sido pocas las voces que han opinado sobre el presente del Cacique. Sin embargo, uno que lo hizo con cierta ironía fue un exjugador de Unión Española, quien volvió a tener un duro cruce con los simpatizantes del club albo: Ramsés Bustos.

Ramsés Bustos vuelve a cruzarse con hinchas albos

El ex delantero de Unión Española, hoy retirado, ha tenido varios encontronazos con los hinchas de Colo Colo en redes sociales. Todo comenzó con un tuit del año 2023, donde celebró la victoria hispana en el Monumental y la calificó como “ganar en el vertedero”.

Posteriormente, tras el descenso de Unión Española, los hinchas de Colo Colo no olvidaron las palabras de Ramsés Bustos, quien, lejos de apaciguar los ánimos, volvió a responder en duros términos a la fanaticada alba.

Ramses Bustos está nuevamente en el ojo del huracán por sus dichos contra Colo Colo.

Ramses Bustos está nuevamente en el ojo del huracán por sus dichos contra Colo Colo.

Ahora, tras la derrota ante Audax Italiano, Ramsés Bustos se enfrascó nuevamente en un round con los hinchas del Cacique, lanzando un nuevo y provocativo mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Un día después de la caída ante los itálicos, Bustos utilizó su cuenta (@ramsesbustos) para escribir con ironía:

“No vi fútbol este fin de semana … imagino que el arbo [sic] clasificó a alguna copa internacional 😹”.

Esto nuevamente encendió a la hinchada alba, que se lanzó con todo contra el exjugador, quien recibió más de un centenar de comentarios, todos ellos cuestionándole su burla cuando el club ‘hispano’, del cual es hincha, descendió a Primera B.

Tweet placeholder
