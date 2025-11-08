Es tendencia:
Tabla Liga de Primera: Coquimbo sigue haciendo historia, tumba a Palestino, y ayuda a la U y Colo Colo

Los piratas quedaron a un duelo del récord del Ballet Azul, sumando su 15° partido seguido sumando de a tres.

Por Nelson Martinez

Coquimbo suma 15 victorias en línea.
Notable campañón del ahora campeón del fútbol chileno Coquimbo Unido. Y si algunos pensaban que la resaca le pasaría la cuenta al plantel, rápidamente dejaron en claro que quieren ir por más triunfos.

Y al frente estaba el duro Palestino, que en La Cisterna se hace fuerte. Es que pese al pasillo inicial con que los árabes homenajearon al monarca, el partido fue de ida y vuelta.

Y como a los aurinegros les sale todo este año, en los minutos finales lograron el triunfo por 2-1 y sumaron su triunfo número 15 en línea. Sí, 15 partidos seguidos ganando (a uno del récord del Ballet Azul).

Celebra Coquimbo, la U y Colo Colo

Con tantos de Alejandro Camargo y Francisco Salinas (descuento de Junior Arias), Coquimbo Unido derrotó 2-1 a Palestino en La Cisterna y sigue con una campaña histórica tras coronarse campeón.

Pero además de los festejos piratas, también celebraron en U de Chile, O’Higgins, Colo Colo y compañía. Eso, porque los árabes están metidos en la pelea por copas internacionales.

Con el resultado final, Palestino complicó su opción de pelear el Chile 2 de Copas Libertadores (que por ahora tiene la U Católica). Por ello, se centrará en el Chile 3 de dicho certamen, o en su defecto asegurar Copa Sudamericana.

Además, el triunfo de Colo Colo ante Unión Española metió presión a Palestino y Audax Italiano, equipos que deben sumar ante la arremetida del Cacique, en un final de miedo del torneo.

Así quedó la tabla de posiciones por ahora:

