Universidad de Chile

El impacto que genera la salida de Gustavo Álvarez en U de Chile: ¿Qué jugadores se van?

Una salida anticipada tiene en suspenso a los azules, donde hay varios jugadores que darían un pie al costado si se acaba el proceso.

Por Cristián Fajardo C.

Gustavo Álvarez ha puesto en duda seguir en la U.
Universidad de Chile se prepara para disputar las cuatro últimas fechas de la Liga de Primera con el objetivo de poder clasificar a la Copa Libertadores, lo que marcará el camino de la temporada 2026.

También se sacarán las conclusiones con el tema de Gustavo Álvarez, donde una salida anticipada marca los rumores en el CDA, por lo que los propios jugadores han sacado la cara por su entrenador.

Todos a fin de año hacemos balance, también la institución de lo que quiere y busca. Evalúan la disposición de los jugadores, cómo estuvo cada no, eso es algo dirigencia para ver que camino tomar”, explicó Leandro Fernández.

Pero la decisión con el técnico también puede marcar el final de la etapa en la U de varios jugadores, donde el delantero argentino lidera la lista de posibles salidas.

Los jugadores que dejarán la U si se va Gustavo Álvarez

La continuidad de Gustavo Álvarez puede marcar las salidas de jugadores, entendiendo que un nuevo proceso comienza desde cero y varios van a querer optar por marchar.

El primero es Gabriel Castellón, quien lleva tres temporadas consecutivas con el técnico argentino desde que fueron campeones con Huachipato, por lo que su salida puede marcar su estadía en la U.

Fabián Hormazábal, quien acaba de renovar con la U, tendría la opción de escuchar nuevas ofertas que estén al nivel que puso como piso la dirigencia de Azul Azul, teniendo en cuenta que se le pone al proceso donde es uno de los jugadores claves.

El mismo que puede seguir ese camino es Lucas Assadi, la gran figura de la U en la segunda parte del año y que, pese a su lesión, se espera que lleguen importantes ofertas. Si bien siempre ha dicho que quiere ganar el título antes de marchar, la salida de Álvarez también le abre la puerta.

La delantera es clave, pero Leandro Fernández ha tenido todo el respaldo de Álvarez incluso en sus momentos más bajos en la U esta temporada , por lo que, pese a tener contrato, un nuevo entrenador también podría desestimar su aporte.

Una situación vive Lucas Di Yorio, jugador donde se debe desembolsar más de 1,5 millones de dólares para comprar su carta, pero todo depende de si sigue Álvarez al mando, por lo que la decisión se tomará en diciembre.

¿Qué pasa con los referentes de la U?

Marcelo Díaz y Charles Aránguiz están cerca de renovar con Universidad de Chile por una temporada más, pero en ambos casos no ha sido exigencia la continuidad de Gustavo Álvarez.

Pese a esto, el capitán de la U manifestó el total respaldo al entrenador argentino, dejando en claro que fue clave para que los azules vuelvan a competir por los títulos y a nivel internacional, lo que le da un peso a la idea de que siga en el club para cumplir su contrato.

