El Midtjylland de Darío Osorio sigue intratable en la fase de liga de la Europa League 2025-26. Este jueves, los daneses derrotaron por 3-1 al Celtic de Escocia, como locales en el MCH Arena, por la cuarta fecha del torneo.

Si bien Osorio no llegó al gol, tuvo un rendimiento más que correcto, elogiado por su actuación como titular. Con la ventaja de tres goles, el chileno fue reemplazado a los 58′.

Midtjylland se pudo en ventaja con los goles de Martin Erlic (33′), Mikel Gogorza (35′) y Franculino (40′). el descuento de Reo Hatate de penal cayó en los 80′.

Súper Midtjylland de Darío Osorio en la Europa League

Con el triunfo, Midtjylland sigue invicto con canasta completa (12 puntos), como exclusivo líder a espera de lo que hagan el Braga y Olympique de Lyon en sus respectivo partidos. Pero sólo podrán alcanzarlo en la tabla y no superarlo.

Otro triunfo de Osorio y Midtjylland en la Europa League.

Antes, el equipo de Osorio derrotó por la presente Europa League al Maccabi Tel Aviv (0-3), Nottingham Forest (2-3) y Sturm Graz (2-0).

Este domingo 9 de noviembre, Osorio y el Midtjylland vuelven a la acción como visita contra Randers por la fecha 15 de la Superliga de Dinamarca, competencia en la que marcha segundo en la tabla con 29 puntos, a la caza del Aarhus (31).

Cabe recordar que este semestre, Osorio registra 21 partidos con Midtjylland, con cinco goles y siete asistencias a su haber. Hace unos días fue nominado a la selección chilena por Nicolás Córdova para los amistosos contra Rusia y Perú, de regreso en La Roja.