Desde Chile se sigue con mucha atención la situación de Manuel Pellegrini en el Real Betis. El DT todavía no renueva su vínculo, el que termina en junio de 2026, y eso mantiene vivas las ilusiones de los hinchas de la Roja de que el Ingeniero pueda llegar a Juan Pinto Durán.

Las conversaciones entre el técnico y el elenco verdiblanco aún no llegan a buen puerto. Por su lado, Pellegrini ha mencionado que “no estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis; no sé para dónde virará mi futuro”.

Ahora, Estadio Deportivo confirmó que Betis y Pellegrini darán un paso muy importante para definir lo que viene. Y es que el cargado calendario del equipo no dejó mucho tiempo y ambas partes aprovecharán el parón por la fecha FIFA para juntarse.

“Para estos días, durante el paréntesis internacional, se ha programado una reunión con la intención de avanzar en el encaje entre la posición y las propuestas del club y las del técnico chileno y su agencia de presentación”, mencionaron en el medio español.

Manuel Pellegrini todavía no renueva con el Betis | Getty Images

ver también Claudio Bravo quiere a Manuel Pellegrini en la Roja: “Le paso las llaves”

Las diferencias que deben resolver Manuel Pellegrini y el Betis

La reunión se desarrollará antes del partido contra el Girona del domingo 23 de noviembre. “Se deben acercar posturas en los asuntos más importantes, tanto en el deportivo como el económico, donde las percepciones son diferentes en distintos apartados”, dice Estadio Deportivo.

Publicidad

Publicidad

Una de las diferencias a resolver tiene que ver con la duración del contrato de Manuel Pellegrini, porque mientras el Ingeniero quiere dos años de extensión, el club le propone uno. Además, en España revelan que el Betis le pediría un importante esfuerzo económico al DT para renovar.