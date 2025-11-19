“Merecen una desgracia”: Ex DT de la U de Chile arriesga grave sanción por fuertes amenazas a árbitro

Una polémica de palabras mayores desató Frank Kudelka. El ex entrenador de Universidad de Chile protagonizó un fuerte cruce con el árbitro Andrés Gariano y ahora arriesga una sanción de palabras mayores.

Todo comenzó el lunes con el cometido del juez en el empate de Barracas Central y Huracán 1-1. El “Globo” estuvo en ventaja en gran parte del encuentro y sobre el final el elenco ligado a Chiqui Tapia logró el empate con un cuestionado penal.

ver también La grave amenaza que impacta a un ex DT de U de Chile: “Te voy a romper todo”

Esto desató el primer cruce entre Kudelka y el árbitro ya que sintió que Huracán fue afectado por sus cobros. “Hoy te metiste con mi familia“, lanzó el adiestrador. “Vamos a hablar y te rompo todos los dientes“, respondió Gariano subiendo el tono de la disputa.

Grave denuncia contra Frank Kuldeka

Tras ello, Kudelka decidió cortar por lo más sano. El empate lo dejó fuera de la zona de playoffs y por lo mismo renunció a su cargo como adiestrador. Pero esto no quedó ahí porque ya este miércoles se conoció el informe del juez central. Según indica El Gráfico la expulsión del ex entrenador de la U fue por “conducta inadecuada”.

ver también Los detalles de cómo fue el movimiento para comprar U de Chile: apuntan una triangulación

“Lo que hicieron hoy no tienen vergüenza. Es un desastre. Ahora te voy a buscar al vestuario y lo arreglamos como hombres… y te digo una sola cosa más tu familia y tu hijo se merecen que pasen una desgracia, ya lo vas a ver”, indicó el silbato central. Además detalló que Mariano Lisante (Preparador físico) y Sebastián Perazzo (encargado de seguridad) lo agredieron fisicamente.

Tras la publicación del informe, Kudelka salió de inmediato a desmentir lo ocurrido. “No quiero entrar en polémicas, pero desmiento totalmente lo que informa Gariano: no le dije eso de ninguna manera”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Ahora resta definir que decidirá el Tribunal de Disciplina trasandino ya que fue citado a declarar y de momento se baraja un sanción importante por sus dichos contra el referí.