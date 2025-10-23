Sufre Manuel Pellegrini: Real Betis suma un pobre empate y se complica en la Europa League

El gran exponente del fútbol chileno en la Europa League es el entrenador Manuel Pellegrini, quien con Real Betis no pudo celebrar este jueves en el certamen internacional.

Antes del inicio del torneo el DT nacional declaró que su objetivo es dejar al cuadro sevillano entre los 8 mejores de la fase de liga, algo que hasta ahora no está ocurriendo.

Betis tuvo una triste visita a Bélgica, porque este jueves el Ingeniero puso un equipo alternativo y apenas empató 0-0 ante el modesto Genk.

Betis no se afirma en la Europa League

Mientras Manuel Pellegrini suena fuerte en la selección chilena, el equipo español enreda su camino en el certamen internacional, donde apenas suma una victoria.

Por ahora, luego de jugados tres partidos, Real Betis se encuentra en la 12° ubicación de la fase de liga de la Eueropa League con apenas 5 puntos, muy lejos del líder Sporting Braga que tiene 9.

Betis no pudo ganarle a Genk. Foto: Real Betis

Además, el próximo partido del elenco de Pellegrini será muy duro, porque recibe en La Cartuja a Olympique Lyon, que ganó todos sus encuentros hasta ahora en el torneo europeo.

