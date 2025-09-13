Alexis Sánchez ha dado que hablar en su primer partido con la camiseta de Sevilla, donde se anotó con una asistencia en el empate 2-2 ante Elche por La Liga 2025.

A sus 36 años el tocopillano está volviendo a disfrutar con el fútbol, luego de una temporada para el olvido en Udinese, donde puede ser su última gran aventura en el fútbol de Europa.

Por lo mismo, pese a las buenas críticas de su estreno en España, hay algunos que hacen una importante advertencia, que tiene que ver con el paso de los años en un deportista de alto rendimiento.

Fue Claudio Borghi quien asegura que Alexis siempre está bien preparado y profesional, pero en el fútbol puede ser la lápida cuando aparece uno con las mismas condiciones y más joven.

Alexis Sánchez tuvo su estreno con la camiseta de Sevilla en La Liga. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

¿Qué pasa con Alexis en Sevilla?

Fue en el programa “El Almanaque de Florete” donde Claudio Borghi habló del presente de Alexis Sánchez, ahora como jugador del Sevilla en La Liga de España, donde demostró un primer gran partido.

“No hay dudas de que tiene un físico privilegiado, que se cuida y es muy profesional. Pero el paso de los años es para todos, no es para algunos. Podrá tener una gran parte física, pero hoy un cabro con un mismo físico te pasa por arriba”, explicó Borghi.

En ese sentido, apunta que son varios factores los que van a ser determinantes para esta nueva etapa de Alexis en Europa, donde tiene que ir demostrando en cada una de ellos.

“No es sólo el físico, es actitud, que no se desgarre, que pueda mantener el nivel durante un gran tiempo. Cuando uno ve el físico es una cáscara, después hay que ver si eso sirve para deporte. Los porcentajes de grasa, el músculo que uno viejo se rompe antes que uno joven. Cuánta grasa tienes. Si no un físico culturista jugaría siempre fútbol”, detalló.

