Sufrió 18 lesiones y se perdió 170 partidos: Ex compañero de Arturo Vidal se retira a los 31 años

El nombre de Samuel Umtiti impacta al planeta fútbol. El central francés se formó en el Lyon decidió a sus 31 años finalizar su carrera. La que contó con históricos triunfos como el Mundial de 2018, pero que también tuvo que enfrentar más de una decena de lesiones.

El zaguero que fue compañero de Arturo Vidal en el Barcelona, destacó por su físico y buen control de balón. En la temporada 2016 dio el gran salto de su carrera justamente al cuadro blaugrana, donde lo ganó prácticamente todo.

Luego en 2018 vino su máximo titulo: el Mundial de Rusia. En total completó 540 minutos de los y fue titular en la final donde Francia venció por 4-2 a Croacia. Por su campañol hasta lo destacaron en la canción de Vegedream para celebrar la segunda Copa del Mundo. “Abre paso como Samuel Umtiti”, resaltó la canción “Ramenez la coupe à la maison”. Su carta incluso llegó a valer 70 millones de dólares, un récord total para un central en el viejo continente.

Pero tras tamaña conquista, la carrera del central se fue a pique. Las lesiones comenzaron a aflorar y no pudo repetir su rendimiento. Luego intentó recuperarse en Lecce pero sin éxito. Tras ello, fue a Lille pero la situación no fue diferente.

La despedida de Samuel Umtiti

A tal punto que la última vez que sumó minutos fue en la temporada 2023, cuando por el Lille sumó solo 240 segundos en cancha en el triunfo por 1-0 ante Montpellier.

Las lesiones le pasaron la cuenta según contaron en el entorno del jugador. Desde fracturas, desgarros, artrosis y hasta conmoción cerebral. En el detalle fueron 18 lesiones, y que significaron perderse un total de 170 partidos.

Así las cosas, la paciencia del ex compañero de Vidal se agotó y a los 31 años decidió colgar los zapatos. El medio RMC Sports indicó que su última aparición fue en el complejo del Lyon. En dicho recinto grabó un video dnde anunciará oficialmente su retiro del fútbol.

“Samuel Umtiti se retirará a los 31 años tras 13 temporadas como profesional”, sentencia la nota sobre una de las grandes promesas del fútbol francés que de forma abrupta finalizó su carrera.

